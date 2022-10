6 pulis Caloocan na tumangay sa P14K ng vendor sibak

Tuluyan nang sinibak sa serbisyo ang anim na pulis na sumita at kumuha sa P14,000 kita ng isang vendor sa Caloocan City noong Marso.

Ayon sa National Capital Region Police Office (NCRPO) kahapon, tuluyan nang binura sa hanay ng mga miyembro ng Philippine National Police (PNP) matapos na mapatunayang nagkasala sa mga kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer sina Rommel Toribio, Ryan Sammy Gomez Mateo, Noel Espejo Sison, Daryl Calija Sablay, Jake Barcenilla Rosima at Mark Christian Abarca Cabanilla, pawang may mga ranggong police corporal at mga nakatalaga sa Caloocan City Police Drug Enforcement Unit.

Sa ulat, bibili ng panghapunan ang biktimang si Eddie Yuson nang harangin siya ng mga suspek sa Barangay 117 noong Marso 27.

Nag-viral sa social media ang kuha sa CCTV sa lugar habang pinaluluhod, binabatukan at kinukuha ng mga pulis ang P14,000 ng vendor.

Kinalkal din ng mga pulis ang bag ng biktima at pinagbintangan na may dala itong ilegal na droga. (Edwin Balasa/Orly Barcala)