18K daily COVID nakaamba sa hubad face mask

Sisipa sa 18,000 ang inaasahang daily COVID case dahil sa pagluluwag sa paggamit ng face mask at presensya ng mga mas nakahahawang subvariant sa bansa.

“We have scientific projections that have been done by our experts. And based on these projections, if we have this loosening of the mask mandate, which is part of our minimum public health standards, maaari pong magkaroon tayo ng kaso from 2,500, which is a lower limit, and the higher limit is 18,000 towards December,” pahayag ni Health officer-in-charge Ma. Rosario Vergeire sa CNN Philippines.

Nilinaw naman niyang ang inaasahang pagsirit ng COVID case ay hindi lamang dahil sa pagluluwag sa face mask kundi dahil na rin sa pagdami ng mga tao sa labas at pagkalat ng mga Omicron subvariant na XBB at XBC.

Sa pinakahuling ulat ay nakapagtala ang DOH ng 193 kaso ng XBB subvariant sa dalawang rehiyon at 294 kaso ng XBC variant sa 11 rehiyon, ayon sa DOH OIC. (Issa Santiago/Juliet de Loza-Cudia)