Tuloy ratsada ni Alex Eala

BINALEWALA ni 2022 US Open Juniors Singles champion Alex Eala ang matutulis na service aces ng home bet na si Jessika Ponchet upang umusad sa Round of 16 ng W80 Poitiers International Tennis Federation (ITF) tournament Martes sa Poitiers, France.

Binawian ng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academey scholar na si Eala ang dalawang beses tumalo sa kanya na 26-anyos at WTA ranked 167 na si Ponchet sa matinding 6-2, 5-7 at 7-6 (6) matapos magwagi sa anim na match points sa tatlong set na labanan na umabot sa dalawang oras at kalahati.

Nalampasan din ng 31st SEA Games triple gold medalist na si Eala sa pinakamatindi marahil na paglalaro nito ang 16 na aces ni Ponchet upang makausad sa ikalawang pagkakataon sa ikalawang round ng torneo na binubuo ng pinakamahuhusay na Top 100 players sa buong mundo.

“COME ON!!!!! 6-2, 5-7, 7-6(6),” post lamang ni Eala sa social media account nito matapos ang panalo.

Tinalo ni Ponchet si Eala sa semifinals ng W60 Vitoria-Gasteiz at sa ikalawang round ng W25+H Palma del Rio.

Ilang oras matapos ang maigting na panalo ay nakipagpareha ito kay Petra Marcinko ng Croatia sa women’s doubles sa pagbigo kina Iryna Shymanovich at Yuliya Hatouka ng Belarus upang tumuntong sa Round of 16 sa iskor na 6-2,6-3. (Lito Oredo)