Santiago binalik na PPA chief ni PBBM

Napisil ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Jay Daniel Santiago bilang general manager ng Philippine Ports Authority (PPA).

Si Santiago rin ang PPA-GM ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.

Anim na taong pinamunuan ni Santiago ang PPA sa mula 2016 hanggang 2022.

Sa pamumuno ni Santiago bilang PPA general manager ay nakapagtala ang state port authority ng pinakamataas na kita at dibidendo sa 48-taong kasaysayan nito, na sumasaklaw sa mga kita at dibidendo na ipinadala sa National Treasury para sa lahat ng taon pagkatapos ng 1986.

Natapos din ng ahensya ang kabuuang 248 proyekto sa ilalim ng anim na taong termino ni Duterte.

Sa kanyang termino, nagawang pamahalaan at pahusayin ni Santiago ang mga port efficiency at utilization at naiwasan ang mga pagsisikip lalo na sa panahon ng pandemya ng COVID-19 noong unang bahagi ng 2020.

Noong panahon din ni Santiago pumasok ang PPA sa digitalization partikular ang online payment at permitting system.

Sa pamumuno rin ni Santiago bilang PPA GM ay tiniyak ang kaligtasan at kaginhawahan ng mga pasahero sa pantalan, na karamihan ay mahihirap.

Kasagsagan din ng pandemya noong 2020 at 2021, agad kumilos ang PPA para gawing fully equipped COVID-19 quarantine at isolation facilities ang Eva Macapagal Super Terminal sa Pier 15, Maynila at Port Capinpin sa Orion, Bataan para sa mga returning seafarer at iba pang OFW.

Samantala, nagtalaga rin si Pangulong Marcos ng iba pang pangunahing opisyal ng state port authority: ito’y sina Elmer Nonnatus Cadano, assistant general manager, at Frederico Quevedo, private sector representative to PPA Board.

Si Cadano ang assistant general manager sa Duterte administration, habang si Quevedo ay isang abogado na dati nang humawak ng iba’t ibang posisyon sa gobyerno.(Issa Santiago)