Red Sole sobra tulin sa largahan

KASAMA si Red Sole sa mga kabayong nagpakitang-gilas sa karerahan nitong Linggo matapos manalo sa Philracom Rating Based Handicapping System na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Sinakyan ni former Philippine Sportswriters Association Jockey of the Year awardee Jessie B. Guce, inilista ni Red Sole ang tiyempong 1:26 sa 1,400-meter race.

Sinabayan ni Red Sole ang tulin sa largahan ni Don Damiano kaya halos magkapanabayan sila sa unahan hanggang sa pagpasok ng huling kurbada.

Malakas pa si Red Sole sa rektahan kaya wala nang nakadikit sa kanya at tinawid nito ang meta ng may dalawang kabayo ang agwat sa pumangalawang si Street Smart.

Kinubra ng winning horse owner ang added prize na P10,000 sa event na suportado ng Philippine Racing Commission sa pamumuno ni chairman Reli de Leon.

Tumersero si Don Daamiano habang pang-apat si Money Dance. (Elech Dawa)