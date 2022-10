Prenup shoot na palengke-themed bumenta sa mga netizen

Pinatotohanan ang katagang ‘sa hirap at ginhawa.’ Panalo sa mga netizen ang isang pre-nup photoshoot ng isang couple mula Marikina dahil sa kakaibang tema nito. Umani ng papuri ang palengke-themed shoot ng dalawa dahil sa pagiging simple at pagiging totoo nito sa buhay ng dalawang magsing-irog.

Napili nga ng magkasintahang Anthony Reario, 36 at Harilyn Reario, 30 ang palengke-themed prenup photoshoot para sa papalapit nilang kasal. Ang pre-nup cost, nagkakahalaga lamang daw ng kumulang 1000 pesos.

“Sa hirap at ginhawa, magkasama magmamahalan, sabay na mag babanat ng buto para sa magandang buhay pamilya,” caption ni Anthony sa shared post ng nsabing pre-nup photos.

Ang mga larawan, tila mga eksena sa buhay ng dalawang magkasintahang may simpleng pamumuhay at kabuhayan, palengke-themed, ika nga nina Anthony at Harilyn.

Pumatok at pinusuan ng mga netizen ang nasabing pre-nup photos, na last minute lang napagdesisyunang gawin ng magkasintahan. Praktikal man, dahil sa creativity at pagiging wais ng couple ay natuwa ang mga netizens sa kinalabasan ng kanilang pre-nup photos.

Dalawang oras umano na fun-shoot ang ginugol ng couple sa dalawang palengke sa Marikina na Concepcion at Tumana para maisakatuparan ang nasabing shoot.

Napili nila ang temang ito para i-depict ang kanilang kwento ng pagmamahalan sa hirap at ginhawa. Certified raketera ang nasabing couple, kaya naman ang realness at creativity ng kanilang palengke serye, ay hinangaan online.

Ikinasal ang dalawa nitong nakaraang Marso. (Chris Jovillanos De Luna)