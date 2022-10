Pinoy fitness enthusiast Ryan Alonzo pang-Guinness galing sa jumping rope

ISANG Filipino fitness enthusiast at dating marathoner ang naitala sa Guinness World Record sa ikalawang pagkakataon.

Si Ryan Alonzo o kilala din sa tawag na “Skipman” ay nakakumpleto ng 3,731 consecutive crossover o jumping rope.

“In this record you cannot chip, you just have to do as much as you can consecutively,” ayon sa 35-anyos na si Alonzo.

Nauna nang nakapagtala ng kanyang rekord na 2,405 consecutive crossovers si Alonzo sa unang Guinness World Record nito.

Bago ang kanyang sertipikasyon sa Guinness ngayong buwan, sinira niya ang rekord para sa double underskips noong Oktubre 2021 kung saan nagtala siya ng halos 41,000 sa loob lamang ng 12 oras.

Gamit ang kanyang lakas buhat sa kanyang pagsasanay noong siya ay lumalahok pa lamang sa marathon, naging pundasyon ito ni Alonzo upang mas lalo pang palakasin ang kanyang katawan upang maitala ang kanyang

nasabing rekord.

“Because I feel the impact that I was able to do to people. I feel that there are a lot of people who started jump rope or any fitness activity because we were able to drive awareness,” aniya. (Annie Abad)