Pinagliyab dance floor: Maymay todo himas, kadyot, kembot

Nagbalik ang ‘kabogera queen’ na si Maymay Entrata para painitin muli ang dance floor sa bago niyang kantang “Puede Ba.”

Tungkol ito sa tensyon sa pagitan ng dalawang taong nag-iibigan habang dinadaan nila sa pagsayaw ang nararamdaman.

Kasama rito ni Maymay ang OPM artist na si Viktoria na nagsulat, nagprodyus, at unang nag-record ng awitin na naging hit noong 1999. Umani ito ng iba’t ibang parangal kasama na ang apat na Awit Awards kung saan napanalunan nito ang Best Performance in a Video, Best Dance Recording, Music Video of the Year, at Best Producer. Nasungkit din nito ang Best Female Music Video sa 2000 MTV Awards Philippines.

Prinorodyus naman ni Star Pop label head Rox Santos ang bersyon ni Maymay na ni-release nitong Biyernes (Oktubre 21).

Umarangkada na agad ang “Puede Ba” sa iTunes Philippines kung saan naabot agad nito ang ikalawang pwesto sa loob ng isang araw habang humakot ng 426,000 views at umakyat sa ika-15 na pwesto sa YouTube trending videos ang music video nito sa loob ng apat na araw.

Makikita sa video na todo kadyot, himas, kembot si Maymay, na parang nang-aakit ang mga mata, ha!

Sumayaw sa tinig ng “Puede Ba” na napapakinggan sa iba’t ibang digital platforms at napapanood na rin ang music video nito sa YouTube. Para sa updates, sundan ang Star Pop sa Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. (Rb Sermino)

META: Matapos ianunsyo na nominado para sa Best Asia Act ang “Amakabogera” singer na si Maymay Entrata sa 2022 MTV European Music Awards (EMA) kung saan makakaharap niya sina NIKI (Indonesia), SILVY (Thailand), The Rampage from Exile Tribe (Japan), at Tomorrow x Together (South Korea), heto at bongga na naman ang bago niyang kanta, ang Puede Ba. Sa mga gustong bumoto, heto ang link www.mtvema.com/en-asia-pacific/vote.