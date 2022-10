Paglalapit ng serbisyong medikal ng gobyerno sa mga Pilipino sa tulong ng Super Health Centers

Bilang chair ng Senate Committee on Health and Demography, patuloy akong naghahanap ng mga solusyon upang mas mapabilis ang paghahatid natin ng de-kalidad na public healthcare services sa ating mga kababayan. Isa sa mga pangunahing isyu na kailangan nating tugunan ay ang kakulangan sa accessible na serbisyong medikal sa mga kanayunan.

Dahil dito, iminungkahi ko ang pagtatatag ng mga Super Health Center noong nakaraang taon. Ang layunin ng mga ito ay bigyan ang mga Pilipino ng mas mahusay na access sa public healthcare services, lalo na sa malalayong lugar kung saan ito ay higit na kailangan.

Sa pamamagitan nito, hindi na kakailanganin ng mga Pilipino na pumunta sa malalaking ospital sa mga bayan o sentro ng lungsod para lamang magpagamot ng mga karaniwang karamdaman. Sa tulong ng mga Super Health Centers, mas mapapalapit tayo sa ating layunin ng mas malusog at matatag na mga komunidad kahit saan mang sulok ng ating bansa.

Ngunit marahil ay marami pa ring mga nagtatanong kung ano ba ang kaibahan ng Super Health Centers na ito sa mga regular na health centers na mayroon tayo ngayon.

Ang Super Health Center ay isang mas medium version ng isang polyclinic ngunit improved version naman ng isang rural health unit. Ang mga centers na ito ay magkakaroon ng lab facilities, pharmacy, birthing facilities, out-patient department, dental services, comprehensive PhilHealth out-patient department, at iba pang mga serbisyo.

Iminumungkahi ko rin na ang mga Super Health Centers ay magsilbing satellite vaccination sites para sa mga Pilipino na nakatira malayo sa urban centers.

Nakalaan na ang budget para sa pagtatayo ng 307 Super Health Centers ngayong taon at patuloy ang groundbreaking activities sa iba’t ibang dako ng bansa. Bilang senador, binabantayan ko ito at nakikipagtulungan tayo sa DOH at LGUs para masigurong maipatatayo ang SHCs at walang masasayang na pondo.

Ipinaglalaban ko naman ngayon na magkaroon rin ng sapat ng pondo para sa mga itatayo pang Super Health Centers sa susunod na taon. Target natin na paramihin pa ang bilang para mas maraming mga komunidad ang makinabang.

Habang patuloy ang pagtatayo ng Super Health Centers sa iba’t ibang strategic locations sa bansa, hindi rin naman tumitigil ang pagbibigay ng serbisyo ng mga Malasakit Centers sa ating mga kababayang nangangailangan ng tulong sa kanilang pampagamot.

Kung ang Super Health Centers ay mas pinagandang version ng isang rural health unit, ang Malasakit Centers naman ay one-stop shops na matatagpuan sa mga ospital kung saan maaaring mag-avail ng medical assistance mula sa PCSO, DOH, DSWD, at PhilHealth ang ating mga kababayan. Dahil nasa iisang kuwarto na lamang ang naturang mga ahensya, hindi na nila kailangan pang pumunta sa iba’t ibang opisina para humingi ng tulong mula sa gobyerno.

Naisabatas natin ito sa pamamagitan ng Malasakit Centers Act of 2019 na aking iniakda at ini-sponsor sa Senado sa unang taon kong pagkahalal bilang mambabatas. Nakakataba ng puso na higit tatlong milyong Pilipino na ang natulungan nito.

Sa aking paglilibot sa buong bansa, nakakatuwa na may mga taong lumalapit sa akin para magpasalamat dahil natulungan sila ng Malasakit Center. Isa riyan si Tatay Leo Otarra na nakasalubong ko sa Mactan-Cebu International Airport kamakailan.

Sa isang Facebook post, napakalaki ng pasasalamat ng pamilya ni Tatay Leo Otarra sa serbisyo at tulong na naibigay sa kanila ng Malasakit Center noong na-diagnose ng severe pneumonia at septic shock ang anak nilang may cerebral palsy. Dahil wala silang perang pambayad para sa mga hospital needs ng kanilang anak, dinala nila ito sa isang public hospital sa Dumaguete City. Sa kabutihang palad, may Malasakit Center sa Negros Oriental Provincial Hospital na tumulong sa kanila upang mabayaran ang kanilang gastusin.

Sabi ko kay Tatay Leo, huwag siyang magpasalamat sa amin. Ipinaliwanag ko na ang mga programang ito tulad ng Malasakit Center ay para sa inyo at sa bawat Pilipino. Ako po bilang inyong senador, asahan niyo na ako ay tutulong sa abot ng aking makakaya. Huwag po kayong magpasalamat sa akin, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na pagsilbihan kayong lahat.

Sa pagbisita naman ng aming tanggapan sa Taguig City nitong mga nakaraang araw, nakilala namin si Maredil Eleuterio Saquian, isa rin sa mga natulungan ng Malasakit Centers. Aniya, malaki ang naitulong ng Malasakit Center upang maipagamot ang kanyang pamangkin na may brain cancer. Ngayong taon, nagkaroon din ng severe pneumonia ang isa pa niyang pamangkin. Sa tulong ng Malasakit Center sa Taguig-Pateros District Hospital, muli silang natulungan ng programa sa kanilang hospital billing.

Tunay pong nakakataba ng puso ang malaman natin kung gaano kalaki ang impact ng Malasakit Centers sa buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Umaasa po ako na mas marami pang matulungan ang Malasakit Centers sa ating mga kababayan upang kahit papaano ay mapagaan ang pinapasan nilang mga problema, lalo na ngayong panahon ng krisis.

Asahan din po ninyo na umpisa pa lamang ang Malasakit Center at Super Health Centers sa mga inisyatiba na isusulong ko para mas mapaganda, mapabilis, at mapalapit pa ang paghahatid ng serbisyong medikal sa ating mga kababayang nangangailangan lalo na yung mahihirap at walang ibang matakbuhan — nasaan mang parte sila ng bansa.