Paghuhubad nina Gerald, Sam super bet nina Julia, Catriona

Buong ningning na binuyangyang nina Gerald Anderson, Sam Milby ang kanilang kakisigan, kagwapuhan sa digital video magazine na Flex.

Mas makikilala pa ng manonood sina Gerald at Sam sa kanilang mga ibubunyag na kwento tungkol sa kanilang career, lovelife.

Nilabas nga ang cover ng digital video magazine ngayong Miyerkules (Oct. 26) at first episode nito sa YouTube channel ng Star Magic sa Huwebes (Oct.27).

Tinanong ang dalawa kung hindi ba nagri-react sina Catriona Gray, Julia Barretto, kapag sobra-sobra silang nagpapaseksi, o naglalantad ng katawan.

“There’s never been talk about too much. In the Philippines kasi, too much here is very different in Hollywood. Doon kasi, more showing ng skin. Dito sa Philippines, we were able to make daya. More tame here.

“Nagpapasalamat ako kay Cat, kahit hindi siya aktres, hind siya showbiz, very understanding. Ako rin siyempre, kung malalaman ko na may eksena siyang ganiyan, iintindihin ko. She’s very understanding. Hindi siya selosa,” sabi ni Sam.

“Wala pa naman akong nagagawang sobra. O medyo ano, sa awa ng Diyos. Mga nabibigay sa akin na scenes, role, okey naman. And I never really, kung hindi kailangan sa eksena, hindi ko gagawin, siyempre respect sa partner ko. 10 years from now, you don’t wanna watch ‘yung ginawa mo na hindi ka proud.

“Hindi rin selosa si Julia!” sabi ni Gerald.

Anyway, makakasama nila sa isyu ng ‘Flex’ ang Ultimate Flexmatena na si Elyson De Dios at Flexmates na sina Michael Ver Comaling at Kristof Garcia. (Rb Sermino)