NBA umapela sa mga player na iwasan maging bastos

INIHAYAG ng NBA at National Basketball Players Association ang pagsasagawa ng isang plano nitong Martes upang hikayatin ang mga player na maging magalang sa paglalaro, sa mga referee at lalo na sa mga kabataan.

Ito ay matapos na maobserbahan ang nagaganap na kawalan ng respeto at maangas na pag-uugali ng mga player na lantarang inaalipusta at sinasabihan ng hindi magandang salita ang mga opisyales pati na rin mga refereee.

Maraming grupo kabilang ang National Basketball Coaches Association, National Basketball Referees Association at USA Basketball ang kabilang din sa inisyatiba na “Respect for the Game”.

Ginamit ng NBA ang termino sa mga manlalaro sa loob ng halos dalawang dekada at umaasa sa mas positibong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga manlalaro at referee.

Hindi kakaiba ang sitwasyon ng NBA sa mga liga sa Pilipinas na mas madalas na naaalipusta at binabastos ang mga referee pati na mga game official.

Noong Hunyo, kinondena ng mga referees ng NBA ang marahas na aksyon sa mga opisyal maging sa ibang sports, kabilang ang pagsuntok ng isang coach sa isang 72-anyos na umpire sa isang youth baseball game sa New Jersey.

Ang umpire ay nangangailangan ng operasyon para sa pinsala sa panga pati ang pagkamatay ng isang soccer opisyal sa El Salvador na inatake matapos paalisin ang isang manlalaro mula sa isang amateur na laban. (Lito Oredo)