Michaela Belen, National U liyamado kontra Perpetual

Mga laro sa Oktubre 29:(Rizal Memorial Coliseum)

10:00am — Perpetual vs NU

12:30pm — UST vs FEU

4:00pm — Adamson vs DLSU

630pm — UP vs Ateneo

AGAD nakamit nina Michaela Belen at ng National University (NU) Lady Bulldogs ang bentahe sa ikalawang round dahil sa pagwalis ng kanilang grupo patungo sa quarterfinals ng Shakey’s Super League 2022 Collegiate Pre-Season Tournament na ginaganap sa Rizal Memorial Coliseum.

Maliban sa Lady Bulldogs na pinangungunahan ni Belen, nakakuha din ang pool sweepers na binubuo ng De La Salle University (DLSU) Lady Spikers, University of the Philippines (UP) Lady Maroons at University of Santo Tomas (UST) Golden Tigreseses ng bentahe sa ikalawang round.

Ang NU, DLSU, UP at UST, na nanguna sa ikalawang round ng classification bago ang crossover knockout ay nakasungkit ng pool play advantage sa kapwa nito pool qualifiers na kanilang natalo sa preliminaries sa grassroots na torneo na Inorganisa ng Shakey’s Pizza Asia Ventures Inc. (SPAVI) katulong ang Athletic Events and Sports Management Group Inc. (ACES) at binihisan ng official outfitter na Rebel.

Magsisimula ang apat na koponan sa isang 1-0 card sa kanilang grupo habang ang kanilang mga katapat ay kukuha ng 0-1 na pagsisimula base sa carryover ng kanilang matchup result sa preliminaries.

Nanguna ang UP sa Pool A sa 4-0 kartada kasunod ang University of Perpetual Help System Dalta (UPHSD) Lady Altas na may 3-1 record, habang winalis ng UST ang Pool B sa 4-0 kasunod ang Adamson University Lady Falcons na may 3-1 panalo-talo.

Dinomina ng NU ang Pool C sa pagtatala ng tatlong sunod na panalo, habang kasunod nito ang Ateneo De Manila University (ADMU) Blue Eagles na may 2-1 baraha.

Malinis naman ang kartada ng DLSU Lady Spikers sa Pool D sa 3-0 marka kasunod ang Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws na may 2-1 record. (Lito Oredo)