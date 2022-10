Mayayaman na dayuhan ubra nang bumili ng lupa sa Thailand

Papayagan na ang mga mayayamang dayuhan na bumili at magmay-ari ng lupa sa Thailand sa kondisyon na may maipakikita silang 40 milyong baht para mamuhunan sa nasabing bansa.

Napagkasunduan ng Thai Cabinet ang nasabing hakbang nitong Martes para makahikayat ng maraming investor at makapagpapasok ng mga dayuhan na may special expertise.

Samantala, magiging epktibo ito limang taon matapos na mailathala sa Royal Gazzette na anila ay isasagawa sa lalong madaling panahon.

Kuwalipikado ito sa mga mayayamangg expat, retiree, mga digital nomad at mga dayuhan na may special expertise na nais na manirahan sa Thailand at may certificate ng kanilang mga investment bilang patunay na may kakayahan silang magnegosyo sa nasabing bansa.