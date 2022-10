May kulturang gobyerno nga ba? (Part 2)

Kapansin-pansin ang dami at sala-salabat na mga patalastas sa mga pader ng gusali na tila kanya-kanyang gawa ng mga kawani. Kapag wala sa ayos ang mga ito, hindi rin sila nakakatulong sa mga mamamayan. May nakita akong nakapaskil sa pinto na “hindi dito ang pharmacy.” Marahil marami ang nagkakamali at nagpupunta sa tanggapang ito na iniisip na pharmacy ito. Nguni’t sa halip na gumagawa ng paskil upang ituro ang tamang lugar, ang naging pakay ay naging limitado sa pagtaboy sa halip na pagtulong.

Sa aking palagay, hindi kinakailangan maging mamahalin ang solusyon sa problemang ito. Hindi rin naman kinakailangan na isang buhos ng pagpapagawa. Maaring hati-hatiin ang pagpupursigi sa ganitong proyekto sa loob ng ilang taon. At dahil nga ito ay pampublikong pagamutan, hindi rin naman imposible na magkaroon ng tulong mula sa pribadong sektor. Sa madaling salita, kung bibigyan pansin ang munting suliranin at bibigyan ng sapat ng atensyon, hindi kailangang tiisin ang problema

Marami-rami rin ang mga pagkakataon na hindi kakulangan ng budget ang problema kundi ang hindi wastong paggamit ng pera. Dito sa paggamutang nabanggit, tila napakarami ang bilang nga mga tao na mula sa mga kinokontratang serbisyo, kagaya ng mga gwardiya, mga tagalinis, at iba pa.

Maaring mali ang aking pag-estima, nguni’t kung pagbabasehan ang aking mga nasaksihan, tila may mga mas nararapat na paggamitan ng pera. Halimbawa, may taga-pindot ng buton sa loob ng elevator ng gusaling ito na iilang palapag lamang. Samantala, umaalingasaw ang amoy ng mga banyo dahil sa dumi. Sa aking palagay, mas mahalaga ang kalinisan sa isang ospital kaysa sa paglalagay ng tao sa loob ng elevator. Kailangan din ba na dalawa ang gwardiya sa pagpasok sa gusaling ito? Sa palagay ko, ang isang maninigaw sa mga pasyente ay sapat na. Nakita ko rin na ang ginagamit na wheelchair ng isang pasyente ay giba-giba kung kaya ang upuan at sandalan ay ipinatong na tabla ng lawanit.

Dagdag pa rito, bagama’t hindi naman lahat, pangkaraniwan na rin ang pagtrato sa mga mamamayan sa mga tanggapan ng pamahalaan kung saan parang pasigaw lagi ang uri ng komunikasyon. Nagkomentaryo ang isang pasyente pagkatapos siyang masigawan ng gwardiya dahil sa kanyang pagkaidlip sa upuan. Tila napahiya siya sa harap ng maraming tao at sinabi na lamang na “ganun talaga kapag wala kang pera, titiisin mo lahat.” Totoo naman na mayroong mga taong makukulit at hirap makaintindi at makasunod, nguni’t ang mga ito ba ay sapat na dahilan upang sungitan sila?

Bakit tila walang nababahala sa ganitong sitwasyon? Hindi ba dapat binibigyang pansin ang asal ng mga kawani ng pamahalaan na maging ma-respeto sa mga mamamayan na kanilang pinaglilingkuran at nagbabayad ng kanilang sweldo? Ang respeto na nararapat sa mga mamamayan ay hindi lamang sa salita o sa paggamit ng po at opo, nguni’t ang pagkakaroon ng tunay na pagnanais na matulungan ang ating mga kababayan.

Totoong may kulturang gobyerno at hindi mali magkaroon nito. Subali’t ang kailangan ay ang pagbabago sa kulturang ito na nasanay sa paggamit ng kakulangan ng budget bilang dahilan sa pangit na serbisyo at pasilidad at sa pagtingin sa kanilang sarili bilang amo ng taong-bayan.