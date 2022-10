Johnny Arcilla abante sa quarterfinal round

SUMAMPA sa quarterfinals sina veteran Johnny Arcilla at Elbert Anasta matapos pumalo ng magkahiwalay na panalo sa 39th Philippine Columbian Association Open Tennis Championships sa Plaza Dilao indoor shell court sa Paco.

Kinalos ni top-seed Arcilla si Norman Enriquez, 6-0, 6-2, habang pinagpag ni fourth-ranked Anasta si Alexa Acabo, 2-6, 6-4, 7-6 (2) para magkaroon ng pwesto sa round-of-8.

Makakalaban ni Arcilla ang mananalo sa pagitan nina John Renest Sonsona at Joseph Victorino na kasalukuyang naglalaro, pakay nito na masilo ang 10th crown sa event na suportado ng Smart/PLDT, official ball Dunlop, Manila Councilor Jong Isip, San Jose Salt, W. L. Food Products, Palawan Pawnshop at Pagcor. (Elech Dawa)