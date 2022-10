Jak ipapatayo na paraiso nila ni Barbie

Kitang-kita sa Kapuso Hunk actor na si Jak Roberto ang matinding excitement sa sinisimulan na niyang ipatayong sariling bahay.

Base sa disenyo na ipinakita ng kanyang architect, modern, maganda at malaki ang bahay o dream house na ipapagawa ni Jak.

Hindi raw niya akalain na gano’n kaganda ang magiging bahay niya. “Wow, sobrang nakaka-wow. Nai-imagine ko ang future house ko.”

Saka ito natatawang nagbiro na, “GMA, ilo-loan ko po sa inyo, to, e.”

At sa Instagram post nga ni Jak, sinabi niya na dati pa raw, mahilig na siya sa magagandang house design.

“Noon pa man, fan na talaga ako ng mga house designs and wala na akong ibang pinangarap kundi ang makapagtayo ng sariling bahay. Kahit yung mga locations namin na mga bahay sa taping, minamasdan kong mabuti kung paano dinesenyo. Kasi sabi ko sa sarili ko, kapag magpapagawa na ako ng bahay, kahit papaano, may idea na ako sa ipapagawa ko sa architect ko. At eto na nga, ngayon ko lang nalaman na di pala siya ganun ka simple at napakalaking challenge neto sa kin ngayon bilang first time kong bubuuin ang dream house ko.

“I’m so happy to finally see a ‘walk-thru’ my soon-to-be home. This makes me motivated to keep doing what I’m doing and work hard. I can’t wait to build my dream home. I plan to vlog my house construction to help me appreciate the process. For those who would like to collaborate and help me dream my build home, pm is the key. Hahaha! Just message me on my socials!”

Ramdam na ramdam rin ang girlfriend na si Barbie Forteza sa itatayong bahay ni Jak dahil sa mga pictures nila ni Barbie na kasama na sa design ng architect niya.

Kaya isa si Barbie sa super proud na bumati sa boyfriend.

Vice, Ion waging-wagi sa pag-ibig

Patalbugan at siyempre, pa-sweetan ng kanilang anniversary messages sa isa’t isa sa pamamagitan ng kanilang Instagram account ang mag-asawang Vice Ganda at Ion Perez.

Nauna na nga si Ion na naisulat na namin dito, pero hindi siyempre magpapatalo si Vice. Kung para kay Ion, walang mali sa pag-ibig na meron sila ni Vice, para naman sa huli, “Love Wins” talaga at nabubuhay raw siya sa pagmamahal na meron silang dalawa.

Sabi ni Vice bilang pagbati kay Ion sa kanilang ika-4 na taong anibersaryo, “The noise doesn’t matter. I only hear your whisper. Living for this love. This love that keeps on winning.”

Siyempre, ang daming bumabati sa dalawa at masaya talaga sa relasyon na meron sila.

Atom iniugnay sa ATOM ni Ninoy, pumalag

Idinaan na lang sa biro ng newscaster na si Atom Araullo ang matagal na palang mga kuro-kuro tungkol daw sa pangalan niya.

At kinokonek ito ng iba kay Ninoy Aquino. At binigyang-diin nga ni Atom na dahil sa mga fake news o maling mga impormasyon na kayang-kayang ipalaganap, talagang ‘disinformation is real.’

Hindi raw niya akalaing darating ang araw na magpapaliwanag siya tungkol sa pangalan niya.

“Utang na loob, itigil niyo na yung teoryang ipinangalan ako sa August Twenty One Movement o ATOM. Pinaslang po si Ninoy noong Aug 21, 1983. Ipinanganak ako noong 1982 (ayan age reveal tuloy). Ang Atom po ay kumbinasyon ng Alfonso at Tomas, na pangalan ng dalawa kong Lolong astig.

“Nakakatawa na ang dami-daming naniniwala diyan, at ginagamit na pruweba ng umano’y secret political agenda ko (gasp). Never thought I’d need to explain this, but here we are. #Disinformation is real. Learning poverty is real. Anyway, sana masarap ang mga ulam ninyo ngayon.”

At nagbiro na lang ito na, “Shucks baka ang agenda lang pala nila ipa-age reveal ako. I’ve been played! Curses!”

Dingdong hindi pabor na kopyahin mga K-drama

Nahingan din ng komento o pahayag ang Kapuso Primetime King at Presidente ng Aktor sa pinag-uusapang pagba-ban daw ng mga K-drama o other foreign program sa bansa.

Naglabas na lang si Dingdong ng kanyang official statement tungkol sa usaping ito nang makausap ng ilang media sa naging renewal of contract niya bilang Ambassador ng MESA restaurant.

Ayon kay Dingdong, “My wife loves K drama. We have made some K drama together in GMA.

“We met in a mexicanovela remake. I recently did a K drama remake both in TV and film.

“I understand that with digitalization, the stage for film and TV artists have instantly gone global. It is inevitable to compare.

“But I have faith in the Filipino talent. I have belief in the capacity of our local talent that if given the proper tools— malayo ang mararating pa natin.

“I agree with Cong. Salceda that we should take inspiration from the economic framework of their entertainment industry without copying the creative output. They are doing a whole of country approach in supporting the arts, and that’s something that we can also do.

“Let’s begin by empowering producers by giving tax breaks. Let start by strengthening Govt agencies which are under the helm of the industry. Let’s continue empowering our local artists, because truly— pang world class ang talento natin.”

But let’s begin by having faith in our own, by loving our own as well.