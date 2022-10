Itatakwil si Zeinab Ivana nagpatutsada sa babaeng maganda, pero masama ugali

Pinaiiwas na ng mga fan si Ivana Alawi kay Zeinab Harake.

Sanib puwersa ang mga fan ni Ivana sa pagpayo sa sexy star na dumistansya at huwag nang makipagkaibigan kay Zeinab.

Makahulugan din ang tweet ni Ivana na, “A pretty face gets old, that nice body will change but a good heart will always remain.”

Tila patutsada nga ito ni Ivana sa babaeng maganda, pero masama ang ugali, ha! Na dapat pairalin ang magandang puso, dahil mawawala rina ng ganda at kaseksihan.

Sa comment ng mga fan ay mababasa ang payo na layuan si Zeinab.

@marga_ybanez, “Miss Ivana trust one mag-ingat ka sa mga tao na nakapaligid sa’yo. Akala mo mabait pero aso ulol! Ang ugali bilang mga fans mo ayaw naming madamay ka po sa gulo at ma-damage pa ‘yung image niyo po dyan.”

@alysanasinabimo, “Oh so true. Be careful to Zeinab, forgive but don’t ever trust her again. Maybe maayos ang pakikitungo nya sayo dahil marami kang followers at napapakinggan ka. But you will see the true co

lors of a person, the way nya itrato or pagsalitaan ang taong mas mababa sa kanya.”

Robi Domingo hindi mapatawad si Harake

Bigo si Zeinab Harake na makuha ang kapatawaran kay Robi Domingo, dahil hanggang ngayon wala pang sagot sa kanya ang TV host.

Matapos lumabas na kabilang si Robi sa mga nilait ni Zeinab na wala itong market, idinaan ni Robi sa biro ang sagot sa huli na meron syang market.

Nagposte pa si Robi sa Instagram ng larawan ng isang public market kung saan nakasulat ang pangalang “Robi Domingo Public Market”.

Nag-comment si Zeinab na humihingi ito ng sorry kay Robi, pero sinusulat ang item na ito walang anumang sagot ang Kapamilya TV host.

Tila dedma si Robi sa paawa ni Harake, ha!