Influencer manager Lhess Ricafort Maningning ang bituin

Naalala niyo pa ba kung ano ang mga pangarap niyo noong mga panahong ika’y bata pa? mga tanong na ano ba ang gusto mo pag laki mo? Meron gustong maging doktor, Pulis, Abogado ang iba naman gustong mag artista ilan lamang yan sa pinangarap natin noon pero sa panahon natin ngayon ano na ba ang pangarap ng bawat kabataan? Siyempre ang maging isang sikat na social media influencer.

Ang kwentong ating tatalakayin ngayon ay nag simula lamang sa pangarap, mga pangarap nang influencer manager na si Lhess Ricafort pero sino nga ba si Madam Lhess at paano siya nakilala at nag ningning ang kaniyang bituin.

Lumaki sa probinsiya ng Cavite at gaya ng ibang pamilya nag simula rin sila sa wala hanggang sa natamasa nila ang ma alwan na pamumuhay ika nga ng iba from rags to riches pero gayun pa man nanatilli naman na very humble at down to earth si Madam Lhess.

Pero alam niyo ba na bago pa man mapasok ni Madam Lhess ang magulong mundo ng social media ay nag trabaho muna ito sa isang health card company bilang isang call center agent hanggang sa nalipat sa sales at di nag laon ay na promote bilang isang supervisor at dahil sa husay niya sa pag hawak sa mga napapa ilalim sa kaniya naging manager na siya ng naturang kumpanya at sa 15 years niyang pagta-trabaho sa corporate world masasabi mo talagang very successful na si Madam Lhess sa kaniyang career.

At nang inakala ni Madam Lhess na mag tutuloy-tuloy na ang takbo ng kaniyang matagumpay na karera bigla naman nag karoon ng pandemya at di naman lingid sa ating kaalaman na maraming negosyo ang napilitang mag sara dahil na rin sa kawalan ng kita.

Eto na nga papunta na tayo sa exciting part dahil dito na nag simula umisip ng paraan si Madam Lhess kung paano siya kikita habang may pandemya at kahit na siya ay nasa bahay lamang, at bilang mahilig siyang kumanta’t mag entertain dito sinimulan ni Madam Lhess mag live stream sa iba’t ibang platform, dahil madalas siya on-air as a live streamer marami siyang nakilalang influencer hanggang sa naging agency manager siya ng LiveNowPH.

Habang lumalalim ang aming chikahan off-air tinatong ko na rin kung paano niya sinimulan mag tayo ng kaniyang sariling talent agency. At dahil nasa bokabularyo na ni Madam Lhess ang I challenge ang kaniyang sarili naka-isip siya na mag tayo ng kaniyang sariling agency at tinawag niya itong Shining Star Entertainment.

“Nagsimula ako nito nung time na inofer sakin na challenge ako, kasi ako lahat, ako yung owner ako yung admin, recruitment ako rin as in ako lahat, ako yan, pinag aralan ko lahat ng galawan dito at nung nagamay ko na siya madali lang pala” (Sanaol Talented LOL!).

Nang tanungin ko naman kung bakit Shining Star ang naisip ni Madam Lhess na ipangalan sa kaniyang agency at aniya.

“Para very intriguing kung sino ang mga nasa loob ng libro ng Shining Star dahil naniniwala ako na kung di man tayo nasa entertainment meron tayong kaniya-kaniyang way para mag shine” pahayag ni Madam Lhess.

Anyway going back masaya si Madam Lhess na unti-unti nang na rerecognize ng mga netizen lalo nang mga chismosa kapitbahay ang kaniyang agency na dugo't pawis niyang itinayo.

Bago naman matapos ang aming chikahan ginulat ako ni Madam Lhess sa kaniyang naging rebelasyon dahil bukod sa kaniyang shining babies meron na rin pala siyang sariling baby, literal na Mommy Lhess na siya dahil sa 3 month old niyang adopted baby girl.

“Last July 2 pinanganak siya siyempre adopted to kinuha ko talaga siya and hindi ito basta andun agad my process talaga siya at ang una i-aaply mo talaga sa sarili mo na okay mag iiba talaga ang ikot ng mundo ngayon, dati happy go lucky lang ngayon ang focus mo nasa baby, alam yan ng mga shining babies ko kung gaano ko ka mahal ang baby ko ngayon, 3 months na siya baby girl at napaka ganda she looks like an angel” Masayang pahayag ni Madam Lhess.

