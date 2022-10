Iba sakripisyo ng mga atleta

ALAM n’yo mga ka-Abante, iba talaga ang nagagawa ng sports sa mga tao, napakalaki ng impact nito sa buhay ng mga atleta lalo na para sa mga student-athletes. Malaki ang pagbabagong nagagawa ng sports maging sa pagkatao at pamumuhay nila.

Sa ilang mga nakapanayam ko na student-athletes, nakaramdam ako ng kurot habang kausap sila at ibinabahagi ang kwentong sports nila. Sa mga collegiate volleyball players na nakasama ko, naikwento nila na dahil sa paglalaro nakapag-aral sila, bukod sa nagagawa nila ang gusto nila eh natutulungan din sila nito sa pinansiyal.

May ilang mga nagsabi rin na maging sa pag-ahon ng pamilya nila sa kahirapan ay malaki ang nagawa ng volleyball. Oh ‘di ba? Sino ba namang hindi tatamaan dito at makakaramdam ng kurot? Nakakatuwa ang istorya nila, ramdam na ramdam ko ang sincerity nilang habang nagkukwento sa akin.

Dahil sa mga pagbabahagi nila ng personal na kwento nila tungkol sa volleyball, lalo kong hinihiling na mas respetuhin pa ang mga atleta natin, ibigay ang tamang suporta para sa kanila. Alam naman natin kung gaano kalaki ang hirap ng mga atleta natin, ‘yung hirap ng mga student-athlete, isipin n’yo ‘yun, nag-aaral ka tapos naglalaro ka.

Parehas pagod ang isip at katawan mo pero hindi nila napapabayaan ang mga responsibilidad nila. Hindi ‘yun madali ah!

Hindi basta-basta ang ginagawa nila, grabeng disiplina at commitment talaga ang mayroon sila, kaya talaga namang nakakahanga sila. Mataas ang respeto ko sa mga student-athlete natin, sa lahat ng mga atleta natin.

Nakakatuwa rin na ang mga atleta natin ngayon sa mga unibersidad eh buhay na ulit ang mga liga kung saan sila pwedeng maglaro. Nagagawa na nila ang gusto nila, natutupad na nila ang pangarap nila.

Buti na lang at pinayagan na ulit na magbukas ang mga liga, buti na lang nagbukas na ulit ang mundo ng sports, halos malito na tayo kung ano ba ang uunahin nating panoorin dahil may mga pagkakataon na nagkakasabay-sabay ang mga laro!

Pero ibig sabihin lang nito na masiglang-masigla na ulit ang mundo ng palakasan!

Sana kasabay din ng pagkabuhay ng mundo ng palakasan eh maging malakas din ang suporta na ibigay sa mga atleta natin dito. Sana ay ‘di sila mabalewala at mapabayaan. Sana ay makuha nila ang dapat na mayroon sila, ibigay ang para sa kanila!

Muli, patuloy n’yo pong suportahan ang Sportalakan. Salamat po at God bless!