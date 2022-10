Hindi pa nag-iinit sa court, Kawhi Leonard garahe uli

TATLONG laro pa lang sa 2022-2023 season, garahe na naman si Kawhi Leonard.

Hindi naglaro si Leonard nang dayuhin ng Clippers ang Oklahoma City nitong Martes, at wala sa isa pa kontra Thunder din sa Huwebes.

Ayon sa ESPN, sa pregame shoot-around ay nakaramdam ang Clippers star ng paninigas ng inoperahang kanang tuhod.

Nilinaw ni Los Angeles coach Ty Lue na walang setback sa rehab ni Leonard mula torn ACL na nakuha noong 2021 NBA playoffs. Kaya lang, mas malamang na mauuna nang umuwi ng LA si Kawhi para patignan ang tuhod.

Iniupo rin si Paul George sa OKC at nasilat ang Clippers (2-2) 108-94.

Tumabo ng 33 points si Shai Gilgeous-Alexander mula 11 of 22 shooting at perpektong 9 of 9 free throws para sa Thunder (1-3). Nilista ni Tre Mann sa first half ang 16 sa kanyang 25 points.

Wala ang dalawang biggest stars, humugot ang LA ng 15 points kay Luke Kennard at 10 points, 14 rebounds kay Ivica Zubac. (Vladi Eduarte)