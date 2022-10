Grandmaster Darwin Laylo pipiga ng utak sa ALDU chess

ITUTULOY ni Grandmaster Darwin Laylo ang magandang performance pagsalang sa 1st Congressman Alan “ALDU” R. Dujali Open Individual at Team Chess Championships na lalaruin sa Maria Clara Resort, Barangay San Pedro sa Panabo City, Davao del Norte sa Oktubre 29-30.

Nakaraan lamang ay naghari si 42-year-old Laylo sa 5th edition ng Kamatyas FIDE Rated Invitational Rapid Chess Tournament sa SM Sucat.

Ang iba pang kasali sa individual open category ay sina National Masters Henry Roger Lopez, Christian Gian Karlo Arca, Cedric Magno, Aglipay Oberio at Macacuna Macala.

Nakalaan ang P15,000 premyo sa magkakampeon sa event na ipatutupad ang seven rounds Swiss System 25 minutes plus 5 seconds increment time control format.

Ilalarga ang individual open sa Oct. 29 habang kinabukasan ang Team Open event, suportado ito ni Rep. Alan “ALDU” R. Dujali.

Nakalaan naman ang P100,000 plus trophy sa magkakampeon sa team category.

“Each team composed of three players must only have an average rating of 2045,” sabi ni National Arbiter Darwin A. Bermudez. (Elech Dawa)