Graftbuster Cascolan sa DOH

My own definition of leadership is this: The capacity and the will to rally men and women to a common purpose and the character which inspires confidence.

—General Montgomery

Marami ang tumaas ang kilay matapos na italaga ni President Ferdinand Marcos Jr. si Camilo Cascolan bilang undersecretary ng Department of Health (DOH).

Si Cascolan ay isang retired police general na naglingkod bilang hepe ng Philippine National Police sa ilalim ng Duterte administration .

Isa sa kumukuwestyon sa appointment ni Cascolan ay mga health care worker . Insulto raw umano ito sa iba pang health experts sa kabila na may Covid19 pandemic pa ang bansa .

Huh ? Bakit ngayon lang sila umalma eh hindi na ito bago .

Noong panahon ng Duterte , halos lahat ng miyembro ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF ay pawang retired military officers .

Vaccine Czar Secretary Carlito G. Galvez ;

Sec. Eduardo Año (DILG) ;

Sec. Roy Cimatu (DENR) ;

Kailangan ba na isang doctor or medical practitioner para maging undersecretary ng Department of Health ?

Wala pang detalye kung ano ang papel na gagampanan ni Cascolan sa DOH o lawak ng kanyang magiging kapangyarihan .

Wala akong nakikitang masama sa pagtalaga ni Pangulong Marcos kay Cascolan sa DOH .

Bakit ? Malala ang katiwalian sa loob ng DOH . Sa nagdaang mga panahon , kahit sinong kalihim na naupo sa departamento ay nabigong buwagin ang umano’y MAFIA sa loob .

Ang MAFIA na ito ang kumokontrol sa suplay ng mga gamot o mga kagamitan na kailangan sa DOH . Pati sa bidding ng iba’t ibang proyekto , mga favored contractors ang napipili .

Hindi pa ba kayo nananawa sa mga usapin ng nae-expired na gamot na umaabot sa daang milyong piso ang nasasayang ?

Isang taga-labas ang tanging makakakita ng dumi sa loob . Isang bagong nilalang ang kailangan para malaman ang mga mali sa proseso .

Kung yan ang magiging trabaho ni Cascolan , maging graftbuster sa loob ng DOH , mas dapat pa tayong matuwa at suportahan ito .

Panahon nang linisin ang DOH , na siya ring nakakakuha ng malaking bahagi ng budget ng bansa .

Ingat lang si Cascolan at huwag sanang maakit sa mapanlinlang na matatamis na salita ng mga MAFIA sa loob ng DOH.

Trivia – alam ba ninyo na muntik nang mag-pari si Cascolan .

Walang Personalan .