Duda sa pagkamaty ng Bilibid middleman! Sino nag-utos patayin si Percy? – PBBM

Nais ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na laliman pa ang imbestigasyon sa pagkamatay ng middleman sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid.

Sa ambush interview sa pangulo sa dinaluhang aktibidad sa Manila Hotel, sinabi nito na bagama’t sinasabing natural cause ang pagkamatay ng middleman sa New Bilibid Prison (NBP), kailangan pa rin ang masusing imbestigasyon dahil maraming paraan para pumatay ng isang tao at kung minsan ay hindi ito lumalabas sa medico legal report.

“There are ways to kill a person that do not show up in the medico legal so tuloy-tuloy pa ang imbestigasyon,” anang pangulo.

Interesado ang presidente na matukoy at malantad kung sino ang mastermind sa pagpaslang kay Lapid at kung ano ang motibo kung bakit ito ipinapatay kaya ito ngayon ang tinatrabaho ng mga awtoridad sa kanilang im­bestigasyon.

“What more importantly is to really trace saan nanggaling ito, who gave the order, sino ang nagbigay dun sa preso na orderin ang shooter na gawin ito at bakit, that is what we are working on now,” dagdag ng pa­ngulo.

Kasabay nito itinanggi ni Marcos ang mga kritisismo na tahimik sila at walang ginagawa para malutas ang kaso ni Lapid.

Sa katunayan aniya ay tatlo hanggang 15 beses silang nag-uusap sa isang araw nina Department of Justice Secretary Crispin Remulla at DILG Secretary Benhur Abalos para matutukan ang Percy Lapid slay case. (Aileen Tali­ping)