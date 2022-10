Cherilyn Sindayen binuking aksidente sa motorsiklo

TAGUMPAY na naka-podium finish ang tandem nina Cherilyn Sindayen at Roma Joy Doromal sa Meraki Beach Volleyball Tournament kamakailan.

Ang mga dating miyembro ng Perlas Spikers ay nakuha ang third place sa nasabing kompetisyon na ginanap sa Santa Rosa, Laguna, pero bago ang tournament, naaksidente sa motorsiklo si Sindayen.

Ibinahagi ni Sindayen sa kanyang Instagram post ang nangyaring aksidente sa kanya.

“Been in a motorcycle accident 2 weeks before the tournament. First thing I checked was if may pilay ako. Thank God wala. But all my wounds ay nasa joints lahat, so I can’t bend my arms and knees and even work with my laptop for a long time for my full time job,” sambit ni Sindayen.

Pinasalamatan din nito ang partner na si Doromal sa pag-aalaga sa kanya.

“I would like to thank my tropa @romaitalia, the whole @merakibeachvolleyball, my love @mixgatpandan (of course ang pinakagentle maglagay ng panglinis sa sugat sa buong buhay ko and my fam for taking care of me.” (Sarah Asido)