Chanelle Avaricio kapit-tuko sa tuktok ng ICTSI Pradera Verde 2nd round

NAKIPAGBUNO Si Chanelle Avaricio sa mahanging maghapon sa Pradera Verde sa Lubao, Pampanga, sinalba ang 74 na nagtakda sa nakalilitong magrereyna sa isang araw pa bago tumiklop ang ICTSI Pradera Verde Championship women’s division.

Pero dehins natinag sa liderato ang 9th Ladies Philippine Golf Tour 2022 three-leg winner Miyerkoles sa kabila nang pagbagsak ng pitong palo ang malagablab na simulang 67 na nagdiin sa pambihirang hamon ng layout para sa mga kalahok kahit tatlo ang bumasag ng par para at maging bukas pa ang labananan sa 54-hole, P1.25M championship.

Bumawi si Harmie Nicole Constantino sa disgrasya sa No. 4 sa birdies sa Nos. 6 at 12 para sa pangalawang sunod na 71 at 142 sa pagsegunda, habang nagbaon ng apat na birdie si Florence Bisera laban sa dalawang bogey para solohin ang tersera sa 143 tapos ng 36-hole play.

Tumira rin si Pamela Floro ng 71 pa-145, para sa girian ng apat sa unang premyong P168,750 ng event na nagsisilbing 10th at penultimate leg ng LPGT at inoorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc.

“I struggled on the greens with my club selection. I think nahirapan ako sa hangin at yun ang adjustment,” lahad ni Avaricio, na nahirapang makabawi sa tatlong bogey sa unang anim na butas bago nakakambal na birdie hanggang pang-10 at nagpanatili sa kanya sa unahan sa mga karibal na dinaig niya ng anim na palo rito noong Hunyo. (Ramil Cruz)