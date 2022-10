Cade Flores, Arellano Chiefs pinasuko mga Pirata ng Lyce

HALIMAW si Filipino-Australian Cade Flores para sa Arellano University Chiefs nang pasukuin ang Lyceum of the Philippines University Pirates, 77-63, sa unang laro ng second round ng 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City, Miyerkoles.

Pinagbidahan ng 6-foot-4 banger ang ikalimang panalo ng Chiefs sa game-high 23 puntos, 12 rebounds, dalawang assists, isang block at malupit na pitong steals upang matigil ang dalawang sunod na pagkatalo.

“We had a lot of defensive changes in our training before this game,” pahayag ni Flores. “It feels good. We want to keep this going, we want to set defense when running and we want to keep the same energy for the rest of the second round trying to get into the Final Four,” dagdag ng transferee mula Far Eastern University Tamaraws.

“Tuwing 3rd at 4th quarter laging nagko-collapse sila, [kaya sabi ko] ‘di na pwede yan, kaya sa practice, away na kami. Hindi na pwede ang ganun, kaya nga kanina muntik na naman eh,” bulalas naman ni Arellano head coach Cholo Martin.

Nakakuha rin ng suporta angvArellano mula kay Axel Doromal na tumapos ng 18 points at tig-limang rebounds at assists, gayundin kina Jade Talampas na may siyam na puntos at limang rebounds at Darrel Menina na may walong puntos, limang assists at tatlong rebounds.

Sunod na makakatapat ng Arellano ang nangungulelat na season host Emilio Aguinaldo College Generals sa Sabado sa unang laro, habang agad na babawi ang Lyceum kontrabkapitbahay sa Muralla, Intramuros at mainit na defending champions Letran Knights, Biyernes, sa unang laro sa alas-12 ng tanghali. (Gerard Arce)