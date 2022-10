Bongga ni Sharifa: Ynez Veneracion hinarap misis ng ex-BF

Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita, nakasama ni Ynez Veneracion ang asawa ng kanyang ex-boyfriend na si former Maguindanao 2nd district representative Toto Mangudadatu.

Nagkaroon ng anak sina Ynez at Rep. Toto, pero hindi nauwi sa kasal ang dalawa.

Sa Instagram ng dating sexy star ay binahagi niya ang mga larawan na kuha sa dinner nila ng kanyang anak, at kasama nga si Rep. Toto.

Makikita rin ang photo ni Ynez na kasama si Sharifa, ang wife ni Rep. Toto. Kasama nga sa date na ‘yon na former Miss Asia Pacific International 2018 title holder na si Sharifa Akeel.

Kinatuwa ni Ynez ang pagkikita nila ng beauty queen at pinagpasalamat niya ang pagiging mabait sa kanya ni Sharifa.

“Had dinner at Solaire with her Papa Cong Toto Mangudadatu & @sharifaakeel. It was really nice to meet you Sharifa. Thanks for being so nice to me & Keilah. Ur such a beautiful lady inside & out. Always stay safe & healthy. See you guys again.” (Rey Pumaloy)