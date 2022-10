Ako Bicol Cup 2022 aarangkada na!

Magandang araw muli mga kababayan kong Bicolano! Malugod kong ibinabalita na aarangkada na sa Sabado, Oktubre 29, 2022 ang Ako Bicol Cup 2022.

Makikilala na ninyo ang mga koponan sa iba’t ibang bayan at lungsod ng Albay. May special guests din na ‘di nyo dapat palampasin. Sa mga ‘di makakapunta sa venue, maaari niyo itong panoorin ng live sa Ako Bicol Online TV.

Nagkaroon ng katuparan ang ligang ito matapos maging official partner ng Ako Bicol Party-list ang Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP)-Albay matapos pumirma sa isang Memorandum of Agreement (MOA) para sa inaabangang Ako Bicol Cup 2022.

Pinangunahan nina SBP Albay Deputy Provincial Director Moses Simeon Belen at Ako Bicol Cup 2022 Commissioner Lloyd Rivera ang paglagda sa MOA.

Ang SBP Albay ay magiging katuwang ng Ako Bicol Cup sa pagbibigay ng referees at iba pang table officials tulad ng mga humahawak sa game clock, shot clock, puntos sa laro, mga foul ng player at iba pa. Kailangan ang mga opisyal na ito upang tiyaking patas at maayos na laro sa ilalim ng liga.

Ang Ako Bicol Cup 2022 ay official regional basketball league ng Ako Bicol Party-list na unang ikakasa sa lalawigan ng Albay. Malay natin, baka dito matuklasan ang susunod sa yapak ng six-time MVP June Mar Fajardo ng Cebu.

Bukod dito, mahalaga ang sports sa kalusugan dahil nakapagpapalakas ito ng resistensiya at nakakaiwas sa sakit. Isa rin itong paraan upang maisulong ang camaraderie o pakikipagkaibigan at pakisasalamuha sa kapwa manlalaro.

Samantala, dahil sa nalalapit na All Saints at All Souls Day o Undas, hinihikayat natin ang ating mga kababayan na panatilihin ang safety at health protocols. Dahil inaasahang matao ang mga sementeryo, ineengganyo po natin ang pagsusuot ng face mask kahit na hindi na mandatory ang pagsusuot nito sa mga pampublikong lugar.

Halos dalawang taon din pong pinagbawal ng pamahalaan ang pagbisita sa puntod tuwing Undas dahil mataas pa noon ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Asahan nating dudumugin ng tao ang mga sementeryo sa Nobyembre 1 at 2.

Pagkakataon din ng iba nating kababayan na makapagbakasyon lalo pa’t kadikit ng Undas ang long weekend. Idineklara ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na special non-working holiday sa Lunes, Oktubre 31.

Marami pong tourist destination ang Bicol Region na maaari ninyong puntahan. Bukod sa Mayon Volcano at Cagsawa Ruins Park, maaari rin bisitahin ang Whale Shark Interaction Center sa Donsol, Sorsogon; Caramoan beach sa Camarines Sur; Calaguas beach sa Camarines Norte; CamSur Water Sports Complex sa Pili, Camarines Sur; Basilica of Our Lady of Peñafrancia sa Naga City; Lignon Hill Nature Park sa Albay; Sumlang Lake sa Camalig, Albay; Daraga Church; Binurong Point sa Baras, Catanduanes; Subic Beach sa Matnog, Sorsogon at Bulusan Lake sa Bulusan, Sorsogon.

Saan man kayo pumunta ngayong Undas, palagi po tayong mag-iingat. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!