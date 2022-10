Abangan sa Abante TeleTabloid: Ruffa, Herbert magkasama sa b-day ni Annabelle

Kagabi ang 70th birthday party ni Annabelle Rama sa isang place sa BGC (Bonifacio Global City) sa Taguig City.

‘Kaloka lang, Dondon (my dear editor), dahil umaga pa lang kahapon ay ako na ang kinukulit ng ibang mga kalahi ni ‘Marites’ kung darating daw ba si Herbert ‘Bistek’ Bautista sa special event ng nanay ni Ruffa Gutierrez.

Siyempre, marami ang kinikilig kina Bistek at Ruffa, kaya gustong makauna kung magkakasama ba ang dalawa? Na kung sisipot ba si Bistek sa espesyal na event ni Bisaya, huh!

So, sige, para hindi na sila mangulit at busy rin ako sa pagpa-follow-up sa mga in-assign ni Bisaya sa akin para nga sa party niya, sinilip ko na lang ang confirmed guest list.

And yes, with a big CHECK, nag-confirm nga si Bistek, and since invited ka rin naman kagabi, Dondon, I’m sure, kinulit mo rin ang dating alkalde ng Quezon City sa real status nila ni Ruffa, ‘noh?!

‘Yun na!

Coco puring-puri ng negosyante sa Tate

Malamang ay nakabalik na ang grupo nina Coco Martin, Jodi Sta. Maria, Raymart Santiago, Michael de Mesa at iba pa galing sa Honolulu, Hawaii kung saan ginanap ang third and final show ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano: Pasasalamat World Tour’.

Kahapon ng madaling araw ay ka-Viber message namin ang manager nina Coco at Jodi na si Biboy Arbolejada at siya ang nagsabi sa amin na pauwi na ang kanyang mga alaga.

Ayon naman sa isang may kinalaman sa pelikulang ‘Labyu with an Accent’, ang 2022 Metro Manila Film Festival official entry nina Coco at Jodi, sinabi nito na hindi na raw nag-shooting sa Honolulu.

Natapos na raw ang lahat ng mga eksena sa California at naiwan na roon ang mga producer ng pelikula.

Bongga ang shooting ng ‘Labyu with an Accent’ sa Los Angeles County dahil maraming mga kababayan natin doon ang tumulong sa kanila.

Ang kilalang businessman-philanthropist na si Geoffrey Jimenez, todo ang suporta sa grupo ni Coco.

Sa bahay niya sa Porter Ranch nag-stay sina Coco at may pagkakataon pa nga na nagpa-party si Geoffrey at ang business partner niyang si Benjamin Cabrera para sa mga artistang kasama sa ‘Labyu with an Accent’ na dinaluhan ng Fil-Am community.

In fairness, sobrang puri nina Geoffrey at Benjamin sa grupo ni Coco.

So nice!