5 baybayin ng Capiz, positibo pa sa red tide

Bawal pa ring kainin ang lahat ng uri ng shellfish mula sa limang baybayin sa Capiz dahil sa mataas na antas ng red tide.

Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), hindi pa ligtas at maaari pa ring makamatay ang pagkain ng mga shellfish, kabilang ang alamang, mula sa Sapian Bay at baybayin ng mg bayan ng Roxas City, Panay, President Roxas at Pilar.

Sa shellfish bulletin na inilabas ng ahensya, positibo pa ang nasabing mga baybayin sa Paralytic Shellfish Poison (PSP) kaya delikado ang paghango, pagluto at pagkain ng tahong, talaba at mga kauri pa nitong mga pagkaing-dagat.

Samantala, ligtas namang kainin ang mga isda, hipon at mga alimasag na makukuha mula sa nasabing mga baybayin basta siguruhin lang na nalinisan at nalutong maigi ang mga ito.