2 pang Omicron variant binabantayan

Hinikayat ng isang eksperto ang publiko na magsuot pa rin ng face mask kahit niluwagan na ang paggamit nito sa indoor places sa bansa.

Ito ang inihayag sa Laging Handa public briefing ni Infectious Diseases Expert Dr. Rontgene Solante kasunod ng anunsiyo ng Department of Tourism na boluntaryo na lamang ang pagsusuot ng face mask sa indoors.

Sinabi ni Solante na hindi pa tapos ang problema sa COVID-19 at nananatiling nasa pandemya pa ang buong mundo kaya dapat na panatilihin ang pag-iingat upang makaiwas sa COVID-19.

Naiintindihan aniya nito ang hangarin ng gobyerno na buksan na ang ekonomiya at ang bansa para sa mga dayuhan at mga negos­yanteng nais mamuhunan pero dapat gawin pa rin ang ibayong pag-iingat.

Sinabi ni Solante na mayroon siyang agam-agam sa naging desis­yon ng gobyerno lalo na at nakapasok sa bansa ang bagong COVID variants na XXB at XBC kaya umaasa na lamang ito na hindi mapuno ang mga ospital ng mga COVID patient sa mga darating na araw.

Bukod sa nabanggit na dalawang COVID variants, sinabi ni Solante na binabantayan nila ngayon ang mga bagong Omicron subvariants na BQ.1 at BJ.6.

Ang mga ito aniya ang mga bagong nakita ngayon sa ibang mga bansa kaya dapat na hindi makapok sa Pilipinas dahil mabilis ang pagkalat ng mga ito at mabilis na makahawa.

“We are monito­ring the BQ.1 and BJ.6 ‘no. So ito iyong mga bagong Omicron subvariant na binabantayan, which we believed na can also be as highly transmissible and highly immune evasive kagaya ng nakikita natin with BA.4, BA.5 including that XBB. So, I think, it’s important as I have mentioned sa mga nag-positive, RT-PCR is important for a test para lang ma-submit natin iyan sa Phi­lippine Genome Center, so that we continue the surveillance and determine kung anong mga subvariant ang nandito na sa Pilipinas,” wika ni Solante. (Aileen Taliping)