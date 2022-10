2 bebot na netizen may binunyag tungkol kay Forthsky Padrigao

SA kabila ng magandang performance na ipinamalas ng Ateneo Blue Eagles stalwart na si Rence “Forthsky” Padrigao, tila hindi nito matabunan ang kanyang madilim na nakaraan tungkol sa isyu ng “sexual harassment”.

Isang netizen ang nagkomento sa social media ng umano ay panglalandi sa kanya ng guard ng Blue Eagles noong kasagsagan ng pandemya.

Isang Twitter account na @denijools ang nagsabing minsan umano siyang nilandi ng nasabing basketbolista at humingi pa ng kanyang mga larawang hubad.

“While talking to him, he was asking me for nudes a few days in. I also said ‘I love you’ a few days in. Just because I’m confident about my body does not mean you can just ask me abt sending ‘boob pics’ so aggressively,” ayon kay @denijools.

Sinegundahan pa ito ng isa pang tweet buhat naman sa isang “Elise” na ayon sa kanya ay hinihingan naman siya ni Padrigao ng litrato ng kung ano ang suot niya ng araw na iyon.

“Hahaha i could still remember him asking me what i was wearing and followed by “tingin nga send pic” tol on a scale of 1-10 how bastos can u get? 4 perhaps?,” ayon kay “Elise”.

Tinangka ng Abante na kunin ang reaksyon ni Padrigao ngunit wala pang sagot buhat sa kanya. (Annie Abad)