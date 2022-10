15M Pinoy napraning sa droga – WHO

Tinaya ng World Health Organization (WHO) na may 15.3 milyong Pinoy ang nagkatopak dahil sa paggamit ng ilegal na droga at isang milyon naman ang may schizophrenia.

Ang pagtaya ng WHO ay taliwas sa ulat ng Department of Health (DOH), na may 3.6 milyon Pilipino ang dumaranas ng iba’t ibang porma ng mental illness noong 2020.

Kasabay nito ay ibinunyag ng DOH na mayroon lamang tatlong mental health professional na nagseserbisyo sa kada 100,000 may mental health disorders.

Ayon ito kay Health Undersecretary Beverly Ho sa kanyang pagsasalita sa 2022 National Mental Health Summit sa Taguig City.

“We don’t have enough mental health workers. But we don’t want to rely on specialists. Within the health-care sector, we want primary care providers to be able to screen for mental health,” ayon kay Ho na siya ring OIC ng DOH public health services team.

Ang mga health worker hanggang barangay level ay dapat na nagkakaloob ng counselling o mag-refer sa kaukulang health facility.

Balak umano ng DOH na doblehin ang naturang bilang ng mga mental health professional sa loob ng limang taon.

Ang naturang mental health professionals ay bumubuo sa psychiatrists, psychologists at psychiatric nurses.

Inamin naman ni Ho na ang pagtaas ng bilang ng mga mental health professional ay hindi kabilang sa mga prayoridad ng DOH sa ngayon.

Kabilang ang depressive disorder, bipolar disorder, schizophrenia, alcohol at drug use disorders, epilepsy at suicide sa mga itinuturing na mental illness.

Gayunman, naniniwala ang DOH na mas marami pang kaso ng mental health illness ang hindi naire-report.(Juliet de Loza-Cudia)