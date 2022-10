Warren Bonifacio ariba sa 3rd quarter

Mga laro Miyerkoles: (FilOil EcoOil Centre)

KUMIKIKIG pa ang last season runner-up Mapua Cardinals na patuloy na binubuhat ni Warren Bonifacio upang takasan ang Perpetual Altas, 73-65, sa unang laro Martes nsa 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Bumawi sa hindi magandang first half ang 6-foot-5 Pampanga-native center na si Bonifacio nang itala ang 10 puntos sa third period para sa kabuuang 14 points.

Nagdagdag pa ito ng siyam na rebounds, tatlong assists at isang block upang masungkit ang ikalawang sunod na panalo ng Mapua para sa 4-9 kartada.

Bumuhos ng 39 puntos sa second half ang Mapua, habang nilimitahan nito sa 28 ang Perpetual.

“Ni-remind lang ‘yung players, kasi kapag kinakausap sila isa’t isa alam ang gagawin, pero nakakalimutan yata nila na gusto nilang manalo. Always start kami sa depensa, at nagawa naman namin,” pahayag ni Mapua head coach Randy Alcantara.

Napiga rin ng Cardinals sina Jeric Pido (13 puntos), Paolo Hernandez (11) at Toby Agustin (10).

Kinapos naman sa double-double si Adrian Nocum na may 10 rebounds, siyam na puntos at limang assists.

“Hopefully makuha namin ‘yung finish strong sa mga susunod na laro. Kailangan ibigay ‘yung best namin kasi need talaga namin magtulungan. Hilahan kami pataas para makuha namin ‘yung panalo. Unahin namin ang depensa para maganda ang flow ng offence at execute ang game plan, ayaw ni coach ng kanya-kanya ng execution,” paliwanag ng team captain na si Bonifacio.

Nalasap naman ng Perpetual Altas ang kanilang ika-pitong pagkatalo na may limang panalo. (Gerard Arce)