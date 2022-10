UP dasal huwag masapol ng injury si Carl Tamayo

Team Standings

UP 6 1

Ateneo 5 2

NU 5 2

Adamson 3 4

UE 3 4

La Salle 3 4

FEU 2 5

UST 1 6

Mga laro sa Sabado: (Araneta Coliseum)

2:00pm — La Salle vs UST

4:00pm — Adamson vs Ateneo

DASAL ng defending champions University of the Philippines (UP) Fighting Maroons na huwag tamaan ng anumang injury ang koponan lalo na ang reigning Rookie of the Year na si Carl Vincent Tamayo.

Lalarga muli sina Tamayo at ang Maroons sa second round kontra sa nagbigay ng nag-iisang talo nila na National University (NU) Bulldogs sa darating na Linggo sa Smart Araneta Coliseum.

Nakatakdang magharap ang Fighting Maroons at Bulldogs sa main game sa Linggo sa alas-4 ng hapon, kung saan nagbigay sa kanila ng unang pagkabigo noong Oktubre 12, 75-80.

Patuloy pa ring binabantayan ng UP ang kalagayan ng ankle injury ng 21-anyos na 6-foot-7 forward na naging limitado ang nilaro sa 76-51 panalo kontra University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers sa kanilang huling laro sa first round.

Hindi ito naging parte ng starters sa unang pagkakataon at nag-ambag lamang ng siyam na puntos, dalawang assists at isang rebounds sa siyam na minuto.

“He’s still not 100 percent. He’s on a day-to-day basis, kasi hindi pa sigurado kung healthy siya whole game, minsan may times na may hindi magandang nangyayari during games,” pahayag ni UP head coach Goldwin Monteverde.

“Looking to have a healthy lineup coming to the second round. We will remain to give our best every time, whoever we face at the court. We’ll continue to strive harder to improve better sa nagawa namin sa first round.” (Gerard Arce)