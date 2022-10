Raymart nanggigil sa alindog ni Jodi

Hiwalay na ba sina Jodi Sta Maria at Raymart Santiago?

“Nanahimik, pero hindi naghiwalay!” ‘yan nga ang rumestro sa post ni Jodi sa Instagram kaugnay ng romantic relationship nila ni Raymart.

Tila hindi nakapagpigil sa paghanga at panggigil si Raymart sa alindog ni Jodi kaya naman nag-comment ito sa post ng aktres, kung saan naka-black one piece bathing suit ito.

Ang ilan sa pinoste pa nitong larawan, nagpapakita pa ng kaseksihan ni Jodi at ganda sa ibang anggulo at suot na outfit.

Pinu-promote nga ni Jodi ang mga suot nya larawan mula sa isang online store.

Dahil talaga namang maganda at pati ang hubog ng katawan ni Jodi, nag-comment si Raymart ng tatlong fire icon na tumutukoy sa pagiging “hot” ng alindog ng aktres.

Ang nagpabuking sa nanatiling relasyon ng dalawa ay ang tatlong heart icon na sinulat din ni Raymart, na kung bibigyan ng interpretasyon, sinasabi dito ang katagang “I love you”.

Hindi na bago ang pagpaparamdam ng dalawa sa kanilang mga post, na nagpapakita sa pagiging malapit pa rin nina Jodi at Raymart.

Sa ilang mga post ni Raymart sa bakasyon nito sa Amerika na sinamahan ng show nila ni Coco Martin at ng cast ng “Ang Probinsyano”, nagla-like rin si Jodi.

Dominic Roque nagmukhang kawawa kay Alonzo

Hinihintay ng mga fan si Dominic Roque sa Madrid, Spain kung saan nagbabakasyon ngayon ang kasintahan nitong si Bea Alonzo.

Hinahanap ng mga fan si Dominic sa mga video post ni Bea sa Instagram nabg pagliliwaliw nito sa Spain habang kasama ang ina at stepfather.

Walang makitang presensya ni Dominic sa mga post ni Bea, sa mga pamamasyal ng aktres sa iba’t ibang lugar, at kahit sa mga restoran.

Tanging si Bea lang ang kumukuha sa sarili, at minsan ay ang isa pang babaeng kasama niya.

Sa posting ng video na may caption na “Segovia reel”, si Bea lang ang kumukuha sa sarili at sa mga kasama nito sa trip.

Sa posting naman nito sa isang fountain na may caption na “Spent the day in Burgos on the way to Sebastian from Madrid. Beautiful place” wala pa rin si Dominic.

Komento ng ilang fan, napaka-romantic ng Spain kaya dapat ay kasama si Dominic.

Marami tuloy ang naawa kay Dominic dahil iniwan daw ni Bea.