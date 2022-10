Public transpo lang! Face mask sa indoor ‘di na obligado

Magiging boluntaryo na lamang ang paggamit ng face mask sa indoors sa buong bansa.

Ito ang inihayag sa briefing sa Malacañang ni Department of Tourism (DOT) Secretary Christina Frasco matapos ang ipinatawag na cabinet meeting ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Ayon kay Frasco, mag-iisyu ang pangulo ng executive order para sa boluntaryong paggamit ng face mask sa indoor places.

“As a result of the Cabinet meeting, it was agreed the president will be issuing an Exe­cutive Order for the IATF recommendation o make indoor mask wearing also voluntary all over the Philippines,” ani Frasco.

Gayunman, mayroon aniyang exceptions dahil kinakailangan pa ring magsuot ng face mask sa mga pampublikong transportas­yon, medical transportation at sa medical facilities gaya ng mga ospital.

Sinabi ni Frasco na kailangan pa ring magsuot ng face mask ang mga taong mayroong comorbidities, mga hindi bakunado at senior citizen.

Ginawa ng DOT ang anunsyo na dapat ay pangunahing tungkulin ng Department of Health. (Aileen Taliping)