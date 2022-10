Pasiglahin muli ang local film industry

Nag-trending sa social media nang nakaraang linggo si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kanyang komento sa Senate hearing ng badyet ng Film Development Council of the Philippines (FDCP). Ayon kay Sen. Jinggoy, minsan daw ay naiisip niyang ipa-ban ang mga foreign telenovela dahil nakakalungkot na mas tinatangkilik ang mga ganitong banyagang programa sa halip na mga palabas ng mga Pilipinong may angking talino sa pag-arte at sining.

Binatikos agad ng fans ng mga Koreanovela ang sinabi ng senador base sa kung ano lang ang nabasa o nadinig nila sa social media. Tulad ng naipaliwanag na ni Sen. Jinggoy, nakapagkomento lang siya ng ganun “out of frustration.” Nakakalungkot nga naman na ang mga banyaga ang namamayagpag sa ating bansa gayong mayaman naman tayo sa talento sa larangan ng sining at kultura.

Sa totoo lang, may punto ang pagiging frustrated ni Sen Jinggoy dahil kumpara sa ibang bansa sa Asya, nakakaawa ang industriya ng pelikulang Pilipino. Kulang ito ng suporta mula sa gobyerno. Kung mga naglalakihang local entertainment companies naman ang pag-uusapan, wala rin silang halos bagong maialok sa mga manonood na katulad ng kalibre ng telenovelang mula sa South Korea.

Sa South Korea, isa sa mga dahilan kung bakit umusbong at lumago ng husto ang kanilang film industry ay dahil may suporta ng gobyerno. Alam ‘nyo bang noong nagsara ang mga sinehan sa buong mundo dahil sa pandemya, naglaan ng halos 18 million dollars ang Korean Film Council para masaklolohan ang flim industry ng kanilang bansa? Bago pa magpandemya, nagpahayag ang gobyerno ng Korea na bibigyan ng suporta ang mga maliliit na kumpanya ng pelikula para lalo pang lumago ang film industry ng bansa.

Bukod diyan, maging ang mga production staff sa Korea ay tinatrato ng maayos, kaya’t maganda ang kanilang kita at mga benepisyo.

Kumpara sa Korea at ibang bansa sa Asya, maliit lang ang nilalaan ng gobyerno natin para sa FDCP. Ang mas nakakadismaya, marami sa mga nagtatrabaho sa industriya ng pelikula, telebisyon at radyo sa ating bansa ay kulang sa mga benepisyo at proteksyon ng kanilang mga karapatan.

Ilan sa mga maaring LUNAS para mabuhay muli ang industriya ay nakasalalay sa mga mambabatas natin.

Isa dito ay ang bill para maprotektahan ang kapakanan at mga karapatan ng mga independent contractor sa entertainment industry. Sina Congressmen LRay Villafuerte, Migz Villafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata na mga kinatawan sa Kongreso ng Camarines Sur, kasama si Bicol-SARO Partylist Cong. Nicolas Enciso VIII, ang nag-file ng bill na ito sa Kamara de Representante.

Sa madaling salita, ang tinutukoy na “independent contractor” sa kanilang bill ay ang mga tinatawag na “no-work, no-pay” na mga manggagawa. Tulad ng maraming “no-work, no-pay” workers, ang mga independent contractor sa entertainment industry ay walang matibay na kontrata na pinanghahawakan na nagsasaad kung magkano ang kanilang sahod, kung ilang oras ang kanilang trabaho at kung sila ba ay may matatanggap na mga benepisyo. Ito ang mga problema na nais bigyang-LUNAS ng bill nina Cong, Villafuerte.

Ito rin ang matagal ng adbokasiya ng LUNAS Partylist, hindi lamang para sa entertainment industry kundi para sa lahat ng mga “no-work, no-pay” sa iba pang sektor ng paggawa.

May mga panukalang batas rin na naihain na sa Kongreso tulad ng Film Industry Incentives bill na ang layunin ay mabigyan ng pinansyal na gantimpala ang mga pelikulang Pilipino na nagkamit ng parangal sa mga international film festivals. May panukalang batas rin na nagbibigay ng ilang mga tax exemption o pagbabawas ng tax sa mga operator ng mga cinema sa bansa para matulungan silang makaahon mula sa pagkalugi noong pandemya. Ilan lamang yan sa mga panukala sa Kongreso para maisalba ang local film industry.

Bukod sa pagpasa ng mga panukalang batas, isa ring LUNAS ay mabigyan ng sapat na pondo ang mga ahensya ng gobyerno na ang trabaho ay mapangalagaan at mapalago ang industriya ng pelikula sa bansa.

Sa estado ngayon ng local film industry, may pagasa pa ba itong makabangon? Tulad nga ng lagi nating sinasabi, kapag may problema, may LUNAS.