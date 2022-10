Nangakong magbabago: Sorry na, tao lang – Zeinab

Hindi na itinanggi pa ni Zeinab Harake na siya nga ang nasa likod ng mga screen shot na ipinagkalat ng dati nitong kaibigan na si Wilbert Tolentino. Dito kasi ay makikita kung gaano niya siraan, maliitin, at i-back stab ang mga itinuturing pa naman siyang kaibigan.

Naglabas siya ng isang Facebook statement nitong Martes upang humingi ng public apology sa mga nasangkot sa isyu.

“Gusto ko lang po sana humingi ng paumanhin sa lahat ng taong napagsalitaan ko ng hindi maganda at sa mga kaibigan kong nadamay sa issue na aking kinasangkutan. Ate Jelai, Ate Alex, Ate Donna, Ivana, Robi, Sanya, Whamos, Toni, Toro Fam, Makagago, Inuts and Sachzna.

“Hindi po ako magbibigay ng kahit na anong excuse, ang mga nabasa nyo po ay mga salitang nabitawan ko ng hindi ko napag isipan, tao lang din po ako katulad nyo,” post ni Zeinab.

Natuto diumano siya dahil dito kaya nangakong magbabago upang muling tanggapin ng mga netizen.

“Ang ugali kong ito ay hindi tama at dapat kong baguhin. I’m really sorry.

“Humihingi rin po ako ng tawad sa lahat ng zebbies ko na sobrang nadismaya sa akin. Tao lang din po ako at hindi perpekto. Nawa’y magkaroon po ng kapatawaran ang pagkakamali kong ito and I will try my best upang magbago, again galing sa puso ko I’m so sorry.

“I will move on and move forward from this dark chapter of my life. I will become better. Maraming salamat po (praying hands emoji),” say pa ni Zeinab. (Batuts Lopez)