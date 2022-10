Mylene Paat, Chery Tiggo walang takot bumomba

Mga laro Huwebes: (PhilsSorts Arena)

2:30pm — Akari vs Creamline

5:30pm — Chery vs Army-UAI

HUMARUROT sa league-leading 4-0 baraha ang Chery Tiggo Crossovers sa pangunguna ni Mylene Paat sa pagpapak sa Choco Mucho Flying Titans, 29-27, 18-25, 25-16, 25-20, Martes sa unang laro ng 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Nanagasa ang 28-anyos na two-time national team bronze medalist sa game-high 25 puntos mula sa 21-of-53 atake kasama ang tigalawang blocks at service aces.

Malaking tulong din sa fourth set sina Czarina Carandang at nagbabalik na si Denise “Dindin” Santiago-Manabat upang maiselyo ang unbeaten streak.

“Sobrang thankful kasi bawat isa sa amin nag-contribute at kapag kinailangan namin ang isa’t isa andyan sila palagi, may back up kami, ‘di kami takot pumalo, na magkamali kasi alam namin na may back-up kami. Saka ‘yung courage namin sa bawat isa, sa bawat game namin andyan palagi,” pahayag ng dating Adamson Lady Falcons spiker.

Nagtapos rin ng doble pigura sina Ennajie “EJ” Laure na may 15 points mula sa 10-of-30 atake, tatlong aces at dalawang blocks at si import Jelena Cvilovic na umarangkada ng halos triple-double sa 10 puntos, 21 excellent receptions at walong digs.

“Sabi ko naman sa bawat isa na may mawawala, may babalik, may darating, may bago, and ‘yung pinaka-importante ay lahat talaga ay mag-sipag, ‘yun talaga ang lagi kong sinasabi sa mga teammate ko na kailangan sipagan kung gusto nating manalo at gawa lang tayo nang gawa,” wika pa ni Paat.

Matapos naman mawala ng isang kumperensiya ay nagbalik si middle blocker at wing spiker Santiago-Manabat na nagtamo ng matinding ankle injury sa tune-up match bago magsimula ang PVL Invitational Conference na nagpagarahe sa kanya ng tatlong buwan. (Gerard Arce)