Megan-Mikael, Kim-Jerald insensitive sa anak ni Melai?

Sa totoo lang, nakakatulig talaga sa tenga ang famous line ng mga anak ni Melai Cantiveros.

“Mama, thank you very much! You know that I love chicken nuggets!” ani Mela.

“Me too, Mama!” sunod na linya naman ni Stela.

“Paka-OA naman. Para ka naman maliit na ibon,” pambabara pa nga ng ina nila mismo na si Melai.

Talagang nag-trending nga ang video clip ng mag-iina kaya maraming TikTok videos ang kumakalat gamit ang linyahan ng mga anak ni Melai.

Kaya lang, may ibang pumuna na imbes na gamitin na lang ang boses ng magkapatid, tila bakit kailangan pang papangitin ang hitsura para gayahin ang mga ito?

Gaya ng inupload nina Kim Molina at Jerald Napoles sa kanilang TikTok at IG.

“O maya masamain na naman? May consent ba yan kay Melai?” tanong ng isang netizen kay Jerald.

“Oh my, that’s mean,” dugtong pa ng isa.

Maging ang mga Kapusong sina Megan Young at Mikael Daez ay nakisakay na rin.

“20pc chicken nuggets pls with gravy and 2 orders of rice,” caption ni Mikael sa post nila ng kanyang asawa nitong Martes.

Hindi ba nila naisip na insensitive na need pang i-distort ang pagmumukha para lang gayahin ang mga anak ni Melai?

Proud naman si Melai sa kanyang mga anak na biglang sumikat dahil dito. Mga chicken nuggets nga ang tawag niya sa mga ito.

Natutuwa rin si Melai na kung dati ay sa kanya lang nagpapa-picture ang mga tao, ngayon ay marami na rin ang nakakakilala sa kanyang mga supling.

Ano nga kaya ang reaksyon ni Melai sa mga post na iyon? (Batuts Lopez)