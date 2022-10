KathNiel hiniritan ng 3 apo ni Mommy Min Bernardo

Maraming hindi inakala si Kathryn Bernardo sa pagsasama nila ni Daniel Padilla, on and off camera. Inamin ni Kathryn na kahit 11 years na silang magkasama ni Daniel, nagulat pa rin siya sa natuklasan niya kay Daniel.

“Off camera, sa totoo lang, hindi namin inakala na after 11 years, nandito pa rin kami, we’re still together, on and off cam. Kasi, hindi mo naman talaga aakalain `yon.

“Kasi we started our relationship na sobrang bata pa kami. Hindi namin inakala na over the years, mabi-build namin ang ganito ka-strong na partnership,” sabi ni Kathryn.

“On camera, nagulat din ako na ganun na si DJ ngayon, sobrang collaborative, na sinasabi talaga niya kung ano ang mas sa tingin niya ay makakatulong,” sabi ni Kathryn.

Na pinatunayan nga ng mga tao sa set, lalo na ng manunulat na si Mel del Rosario, na parehong matalinong artista ang KathNiel, na nagbibigay ng suhestiyon para mas mapaganda pa ang mga eksena nila.

Anyway, hindi rin daw inakala ng mga direktor, lalo na si Direk Paco Sta. Maria, na ganito na ang KathNiel ngayon, na collaborative na raw, samantalang na-handle niya ang dalawa noong bago-bago silang mga artista, na todo inaalalayan talaga niya.

Ganun din si Direk Mae Alviar-Cruz, na naging emotional nga, dahil sa KathNiel.

“Alam ko naman na magaling sila, grabe ang energy nila, malakas sila audience, pero hindi ko inakala na marami pa pala silang maibibigay pa. Kung akala mo nasagad mo na, nasimot mo na, hindi pa. Marami pa silang puwedeng ibigay!

“Sobrang amazing lang `yung pakiramdam mo nanay ka, na tinitignan mo sila na ang galing-galing nila. Na simpleng scene lang, na chikahan lang sila, iba ang naibibigay ng KathNiel sa mga manonood!” sabi naman ng isa pang direktor, si Mae Cruz-Alviar.

Anyway, inamin ni Kathryn na ang isang bagay na natutunan niya sa karakter niya bilang si Ali ay ang ‘giving chance’.

“Kasi yun ang ginawa niya sa lahat. Caring and loving din si Ali. ‘Yun ang gusto ko sa karakter ko, na once minahal niya ang isang tao, makikipagpatayan siya talaga. I’m like that!

“Kung paano siya sa family niya, it’s something that I admire sa character ko, and it’s something na dadalhin ko, kahit tapos na ang series namin,” sabi ni Kathryn.

Samantala, inamin ni Ronaldo Valdez na siya mismo ay kilig na kilig sa dalawa. Iba raw ang chemistry ng KathNiel, on and off camera.

“Hindi ko akalain na ganun pala sila kagagaling. At swak na swak ang team nila. Napapanood ko ang mga eksena nila, kinikilig ako sa kanila.

“Ang isa pang hindi ko inakala, napakaganda nitong serye namin. Ang ganda ng script. Ang ganda ng mga linya. Naapektuhan kaming lahat s amga linya. Hahahaha! Ang gagaling ng scriptwriter namin!” sabi ni Ronaldo.

Bongga, di ba?

Anyway, tatlong linggo na lang ang nalalabi sa ‘2 Good 2 Be True’, at kahit marami ang nalulungkot, humihiling na sana ay mag-extend pa, wala nga silang balak pahabain pa ‘yon.

Sapat na raw ang mga eksena, kuwentong naibigay nila, at magmumukhang pilit na pilit na lang, kung pahahabain pa, para lang mapagbigyan ang hiling ng mga fan.

Pero, sinigurado nga ng mga direktor na magiging markado ang tatlong linggong nalalabing mga eksena.

Siyanga pala, sa chikahan namin sa mommy ni Kathryn na si Min Bernardo, inamin niyang tatlong apo ang gusto niya para kina Kathryn at Daniel.

Hindi man daw next year mangyayari `yon, pero wish niya na wag na rin masyadong patagalin pa.

Feeling niya ay matanda na raw siya, at gusto niya na malakas pa siya habang nag-aalaga ng mga apo, o mga anak ng KathNiel.