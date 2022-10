Karera Tips Ni JP Gonzales

Oktubre 26, 2022/Miyerkoles

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 3 Hold On, 2 Sky Dancer, 4 Premier Danseur, 5 Chinito

R02 – 3 Laparoscopy, 1 Aragon, 6 Birthside, 2 Bohemian

R03 – 7 Classic Gee, 4 Yabba Dabba Doo, 8 Say Something, 2 Ashea’s Will

R04 – 6 Tan Goal Too, 3 Big Girl, 4 Mantigue Island, 7 Just And Fierce

R05 – 5 Captain Sully, 4 Advance Party, 3 Christiano, 2 Union Run

R06 – 2 Prime Time Magic, 5 Magnolia Yana, 7 High Quality, 3 Huckleberry

R07 – Entry No. 4, Entry No. 1, 3 Vitreus, 8 Galloping Ghost

Solo Pick: Laparoscopy

Longshot: Captain Sully