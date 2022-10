Kabog mga superstar: Bea 3 kuwarto apartment sa Madrid

Dahil tapos na ang taping ng ‘Start Up PH’ ay kanya-kanya nang rampa ang mga artista.

Si Bea Alonzo ay nasa Madrid, Spain ngayon kasama ang buong pamilya para ayusin ang nabiling apartment niya roon. Dito sa atin ang tawag sa mga ganun ay condo unit.

Maluwag at 3 bedroom ang nabili ni Bea, para raw magkasya silang buong pamilya sa unit.

Panay nga ang post ni Bea habang rumarampa sa paligid ng Madrid.

Ang Madrid ang capital ng Spain at may pagka-conservative na lugar. Unlike sa magulong Barcelona, Spain na siyang gusto naman namin. Napapatulala kami noon sa Madrid on our way to Lisbon, Portugal. Nakaka-relate ako sa Spain dahil marami tayong namanang kostumbre sa Spain dahil 300 or more years tayong sinakop ng Espana.

Malamang magtagal doon ang pamilya ni Bea habang hindi pa gaanong malamig ang klima.

Dito naman sa Pilipinas ay tutok pa rin mga netizen sa ‘Start Up PH’ dahil nakaka-relate sila lalo na ang mga kabataan. Napanood namin ang original version ng ‘Start Up PH’ at dahil may Pinoy adaptation ay maganda ang kinalabasan nito.

Lalo na sa tambalang Bea Alonzo at Jeric Gonzales na marami ang kinikilig. Bagay na bagay raw ang dalawa at ayon sa marami ay may chemistry ang dalawa.

Marami ang pumupuri kay Jeric at ang laki raw ng improvement ni Jeric pagdating sa akting. Maski mga higher executives ng GMA-7 ay pinupuri si Jeric at may tag na sa dalawang DD or Davidson at Dani.

Bakit hindi subukan ng GMA na gumawa ng teleseryeng pagtatambalan nina Jeric at Bea? Soon?

Ang ‘Start Up PH’ ay napapanood Lunes hanggang Biyernes sa GMA after Maria Clara at Ibarra.

Rayver todo react sa alindog ni Julie Anne

Samantala, ang Maria Clara at Ibarra ay lalong tinututukan ng mga manonood. Dahil bukod sa naaliw ang mga manonood sa husay ni Barbie Forteza ay may natutunan pa sila.

Gaya nang naisulat namin ay namamayagpag talaga si Barbie na nakapasok sa mundo ng libro na sinulat ni Jose Rizal.

Nakakaaliw ang mga dialogue niya sa panahon ngayon na ginagamit niya sa panahon ng mga Espanol. Pati kami ay natuto sa paggamit ng abaniko o pamaypay.

Bagay na bagay si Julie Anne San Jose as Maria Clara na napakamayumi at bagay na bagay sa kanya ang kasuotan nila noong mga panahong ‘yun.

Pero, sa latest post niya sa Instagram, kabaligtaran naman ni Maria Clara, dahil napakaseksi niya, ha!

Napa-‘grabe naman po’ si Rayver Cruz nang makita ang photo niyang `yon, na may kasama pang fire emoji.

Toni taas noo sa mga basher

Napanood namin ang press tsikahan with Toni Gonzaga at napakasarap at masayang kausap ng host/aktres na ito.

Aliw na aliw ang mga kasamahan namin sa panulat habang chini-chika siya dahil marami siyang punch line.

Lagi kasing positive at hindi siya apektado sa mga bashing at naka-focus talaga sa career niya at very effective talk show host.

Talaga namang kung ano-anong bashing natanggap niya lalo na nung kasa-kasama siya sa kampanya ng Unity Team. Pero dedma lang siya at tuloy-tuloy sa pag-appear sa mga rally ng Unity Team.

Mabuti na lang at nagtagumpay ang Unity Team at taas noo kahit kanino ang beauty niya. Talbog.