James Harden nabunutan ng tinik sa unang panalo

SA pang-apat na subok, nakuha rin nina Joel Embiid, James Harden at ng Philadelphia ang unang panalo sa 2022-2023 NBA regular season.

Pinaglaruan ni Harden ang triple-double sa isinumiteng 29 points, 9 rebounds at 11 assists, may 26 markers si Embiid at ibinaon ng 76ers ang bisitang Indiana Pacers 120-106 nitong Lunes sa Wells Fargo Center.

“I feel like we were 0-82,” bulalas ni Harden sa ilap ng panalo.

Mula sa floor ay 10 of 18 si Harden at naghulog ng dalawang sunod na tres sa fourth quarter para ilayo sa 109-95.

Sa first quarter, anim na Sixers ang umiskor mula sa labas ng arc. Sa second ay pumasok ang 12 sa 22 tira para umabante ng 19.

Inari nina Harden at Tobias Harris ang siyam sa 19 3-pointers ng Philadelphia.

Hindi naibalik ng 19 points, 10 assists ni Tyrese Haliburton at 18 markers ni Buddy Hield ang Pacers. (Vladi Eduarte)