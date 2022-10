Jade Gentapa, CSB aararuhin San Beda

Mga laro Miyerkoles: (Paco Arena-Manila)

10am — San Beda vs St. Benilde

1:00pm — San Sebastian vs Adamson

3:00pm — UST vs UP

5:00pm — FEU vs Ateneo

PAKAY nina Jade Gentapa at ng NCAA reigning champions College of Saint Benilde Lady Blazers na sikwatin ang pangalawang sunod na panalo pagharap nila sa San Beda University sa V-League Women’s Collegiate Challenge na lalaruin sa Paco Arena ngayong Miyerkoles.

Muling kakapitan ng Lady Blazers ang tikas ni Gentapa upang tulungan ang CSB na ikadena ang no. 2 win.

Magsisimula ang paluan ng bola sa alas-10 ng umaga habang pangalawang laro ang San Sebastian College at Adamson sa ala-1 ng hapon.

Tumikada si Gentapa ng 15 points para akbayan ang CSB sa 25-17, 18-25, 25-19, 27-25 panalo kontra UST sa nakaraan nilang laro kaya naman kasalukuyan silang nakatambay sa tuktok ng Pool B.

Samantala, magkatapat ang UST at UP sa alas-3 ng hapon, sunod ang banatan sa pagitan ng Far Eastern University at Ateneo sa alas-5. (Elech Dawa)