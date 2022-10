Imported babaha! Asin industry pinatay ng turismo

Maraming baybayin ang pinaganda para sa turismo at sa iba pang commercial purposes habang napag-iwanan at walang naging puwang ang para sa salt production.

Ito ang nagtulak para ihain sa Kamara ang isang panukala na layong suportahan at buhayin ang industriya ng asin.

Sa House Bill No. 5676 o ang Phi­lippine Salt Industry Development bill na inihain ni AGRI Party-list Rep. Wilbert T. Lee ay nakasaad ang kaha­lagahan na buhayin ang industriya ng asin upang hindi na patuloy na umaasa ang bansa sa imported na asin.

Sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food, binigyan-diin ni Philippine Association of Salt Industry Networks (PhilASIN) president Gerard Khonghun ang pangangailangan na tulungan ang lokal na industriya ng asin para mabawasan ang kailangan nitong angkatin.

“The forecasted annual importation by 2030 is about 1.3 million tons worth P6 billion. At that point, if we do nothing or if we don’t pass this measure, or the country does not gather around and have a strategy by that time in 2030 we will have about 96% imported salt,” sabi ni Khonghun. (Eralyn Prado/Billy Begas)