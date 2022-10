Hopia, hamon, mga souvenir sa Quiapo da best!

Feeling nostalgic talaga kapag nagagawi ka sa Maynila lalo na sa bandang Quiapo. Mapa-Linggo man o kahit anong araw, nagsimba ka man o hindi, naging bahagi na ang lugar ng ating kasaysayan.

Ang sarap balikan ang mga panahon kapag Friday na Quiapo Day, pagkagaling ng simbahan o kahit ordinaryong araw ay didiretso ka sa mga favorite spot mo noon at hanggang ngayon.

Madali na lang puntahan ang Maynila ngayon. Kung dati ay naabot ka ng ilang oras sa biyahe at ilang sakay, ngayon ay hindi na dahil 30 minutes na lang mula sa amin sa Cainta at isang sakay na lang via LRT-2.

Ewan ko ba lagi akong excited lumuwas ng Maynila. Marahil dahil dito ako nag-aral ng college at dito rin ako nagtrabaho ng maraming taon kaya ang daming old memories.

Hinahanap-hanap ko ang kakaibang feel at ambiance ng Maynila kaya kapag nasa mood ay bigla na lang akong sasakay ng tren papuntang Recto station. Pagkababa ng tren ay nilalakad ko na lang ang kahabaan ng Carriedo papuntang Quiapo church.

Kahit mainit ay maaliw ka sa mga tindahan sa daan kaya hindi mo mararamdaman ang pagod. Madadaanan mo ang mga sinaunang gusali na lalong nagpapa-excite sa aking pamamasyal.

Halos wala namang nabago sa Maynila. Magulo at matao pa rin. Bahagyang luminis at inabutan ko pang nagsasagawa ng flushing sa sidewalk para maalis ang dumi at mabahong amoy. Maraming murang tinda kaya mapipilitan ka talagang bumili lalo ng mga gulay at prutas.

Pero nadala na akong mag-shopping ng P20 tumpok ng kamatis, bawang at sibuyas dahil ang bigat bitbitin na hassle sa pag-iikot.

Favorite spot ko kahit noon pa ang Souvenir Island store sa may Carlos Palanca sa Quiapo. Pagkagaling sa mga tindahan ng handicrafts sa ilalim ng tulay ng Quiapo ay ilang hakbang na lang at makarating ka na sa sourvenir shop.

Hindi na kailangang laging travel at gumastos sa mga out of town trips dahil nandito na halos lahat ng klase ng anik-anik na pwedeng ipasalubong o ipangregalo.

Maraming pandekorasyon sa bahay gaya ng mga native products. May mga bag, wood carvings, sea shells at marami pang iba.

At dahil magaganda ang mga tinda, patok itong pasalubong sa mga kapamilya o kaibigan na nasa ibang bansa. Hindi maikakaila na pang-world class ang local products natin kaya Buy Local ika nga!

Maraming ‘hidden paradise’ sa Quiapo. Nariyan pa din ang tindahan ng Master Hopia, ang orihinal na pugon-baked hopia na halos di nabago ang ang ayos ng tindahan.

Alam nyo ba na 1960s pa itinayo ang bakeshop/factory sa lokasyon nito sa Villalobos St, Quiapo? Family business na minana ng mga sumunod na henerasyon ng isang Tsinoy family pero hindi mabago ng panahon ang original na lasa na kanilang hopia na baboy, at monggo flavor. Pambato nila na laging freshly baked ang kanilang mga hopia kaya’t garantisadong masarap.

At siyempre tiyak na blockbuster lalo na ngayong Pasko ang super sikat na Excelente Chinese Cooked Ham pero hanggang ngayon ay scrapped ham pa din ang afford kong bilhin dahil may kamahalan.

Mahigit 30 years na ang lumipas simula ng grumadweyt ako sa FEU pero ganun pa rin ang pakiramdam ko kapag nagagawi ako ng Quiapo. Sa huling pasyal ko last week sa Maynila ay ramdam ko pa rin ang masayang feeling, parang yung sikat na kantang Manila ng bandang ‘Hotdog’ noong dekada 70s at 80s..

“Hinahanap-hanap kita Manila

Ang ingay mong kay sarap sa tenga

Mga jeepney mong nagliliparan

Mga babae mong naggagandahan

Take me back in your arms Manila

And promise me you’ll never let go

Promise me you’ll never let go

Manila Manila

I keep coming back to Manila

Simply no place like Manila

Manila I’m coming home.”

Ganun pa rin ang Manila feel, hindi na ito magbabago kailanman. Napakalaki ng potensyal sa turismo! Pero dapat laging mag-ingat at alerto sa mga nagkalat na snatcher at mandurukot na parte na din ng ating kulturang Pinoy.