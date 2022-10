Don Julio haharurot sa 3YO Locally Bred

NAKATAKDANG kasahan ng kabayong Don Julio sina Basheirrou at Gomezian sa magaganap na 2022 Philracom 3-Year-Old Locally Bred Grand Derby na ilalarga sa susunod na buwan.

Hindi pa tiyak ang araw at lugar pero paniguradong magandang laban ang masisilayan ng mga karerista dahil mga mahuhusay din na kabayo ang mga nagsaad ng paglahok.

May distansiyang 1,600 metro, ang ibang naimbitahan para makipagtagisan ng bilis ay sina Charm Campaign, Jungkook at Radio Bell.

“Sa lumang programa ng karera, nandoon na ang petsa at lugar ng gaganapan ng nasabing karera, kaso nagkaroon na ng farewell races ang San Lazaro Leisure Park kaya baka mabago,” ayon kay Vicente Topacio, veteran karerista.

Nakalaan ang P3M garantisadong premyo kung saan mapupunta ang P1.5M sa owner ng unang kabayong tatawid sa meta sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon. (Elech Dawa)