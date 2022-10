Devon Scott, Beermen nagkaka-amuyan na

Mga laro Miyerkoles: (Ynares Center, Antipolo)

3:00pm – Phoenix vs RoS

5:45pm – SMB vs NorthPort

KASAMA ang replacement import, nakaisang panalo na ang San Miguel Beer (2-3) sa PBA Commissioner’s Cup habang nagpapagaling mula throat operation si June Mar Fajardo.

Susubuking sundan ng Beermen ang 124-116 victory kontra NLEX noong Linggo sa pakikihamok sa NorthPort (3-3) sa second game mamaya sa Ynares Center sa Antipolo.

Sampung araw nagpahinga ang Batang Pier pagkatapos ng 109-91 loss sa Magnolia noong Oct. 16 nang malimitahan si Robert Bolick sa 15 points sa likod ng 19 ni Kevin Ferrer.

May tig-11 sina Prince Ibeh at Arvin Tolentino.

Pagkatapos mag-debut ng 16 points kontra Bay Area, bumawi si Devon Scott ng 26 points, 10 rebounds at 7 assists kahit pinipigil ng foul trouble sa bounce-back win ng Beermen kontra Road Warriors.

May tig-22 pa sina Vic Manuel at Marcio Lassiter na 6 for 7 sa 3s. (Vladi Eduarte)